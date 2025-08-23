Cerrado por «fuerza mayor»: un adolescente se descompensó en un gimnasio de Neuquén y aseguran que es irreversible

Un gimnasio ubicado en pleno centro de la ciudad de Neuquén vivió una inesperada y trágica situación. Un alumno se descompensó y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón. Según trascendió, se trata de un adolescente de 14 años, quien finalmente sufrió muerte cerebral.

La institución emitió un comunicado en su cuenta de Instagram para informar que este sábado se mantendrá cerrado por «razones de fuerza mayor». «Queremos informarles que en el día de ayer uno de nuestros alumnos sufrió una descompensación durante la actividad», indicaron.

Fuentes relacionadas al hecho, confirmaron a Diario RIO NEGRO que hoy se inició el protocolo de donación de órganos.

Fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén

«Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia y fue trasladado al hospital, donde actualmente permanece en estado delicado«, agregaron.

En este angustiante escenario, expresaron su acompañamiento a los familiares y remarcaron su «total disposición para lo que necesiten«. «Invitamos a toda la comunidad a acompañar con respeto, para su pronta recuperación», concluyeron.

El adolescente permanece internado en el hospital Castro Rendón. Foto Matías Subat.

De acuerdo a los trascendidos, el dramático episodio ocurrió alrededor de las 19 en el gimnasio, que está ubicado en la calle Islas Malvinas al 260, a unas cuatro cuadras del hospital Castro Rendón.