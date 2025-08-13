Cerraron un paso a Chile en Neuquén este miércoles por hielo y visibilidad reducida: cuáles están habilitados
Se trata de uno de los más transitados y anunciaron que estará inhabilitado por el resto de la jornada.
El paso fronterizo Pino Hachado fue cerrado este miércoles a la tarde. Por hielo y visibilidad reducida del cruce a Chile, Vialidad Nacional informó que quedó inhabilitado por lo que resta de la jornada.
Según el último flash informativo del organismo, el paso internacional Pino Hachado estará cerrado dado a que la ruta está «intransitable» por diversos factores.
Entre ellos, mencionaron la presencia de hielo sobre la calzada, como así también visibilidad reducida por niebla. En el sector hay equipos de Vialidad trabajando.
Cómo está el resto de los pasos fronterizos a Chile este miércoles
La inestabilidad y precipitaciones anunciadas para la cordillera pueden generar hoy inconvenientes en los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, en el norte de la Patagonia.
Por esa razón, si salís este miércoles desde Neuquén o Río Negro hacia Chile, revisá acá el estado actualizado de los pasos fronterizos: a continuación repasamos el reporte diario, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial.
Pasos fronterizos de Argentina a Chile hoy, miércoles 13 de agosto 2025
Miércoles 13 de agosto 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa.
Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.
¡Viajá tranquilo!
Paso Icalma: 13 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: 13 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Centro Frontera no habilitado, por inconvenientes edilicios.
- Baja visibilidad y baja adherencia por sectores con hielo y barro.
- Portación obligatoria de cadenas.
- Equipos operando.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): 13 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución.
- Equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: 13 de agosto 2025
- Paso habilitado en horario normal, calzada despejada y mojada por lluvias.
- Pronóstico de lluvias intensas, baja adherencia.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: 13 de agosto 2025
- Paso cerrado al tránsito en general.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Comentarios