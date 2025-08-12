¡Alerta de frío extremo! Viento, temperaturas bajo cero y nieve llegan a Neuquén y Río Negro este miércoles

Este miércoles, Neuquén y Río Negro se verán afectados por la presencia de aire frío que mantendrá lluvias y nevadas débiles en la zona cordillerana, además, según el informe de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en los valles, la meseta y la costa se experimentará un marcado descenso de las temperaturas, acompañado de vientos moderados y períodos nubosos.

Las mañanas serán frías, con mínimas que en algunas zonas podrán descender bajo cero, mientras que las tardes presentarán temperaturas frescas a templadas. Estas condiciones se extenderán durante toda la semana y también el fin de semana.

La AIC señaló que, aunque se mantendrán lluvias y nevadas débiles en la cordillera, el descenso de temperaturas y los vientos moderados impactarán principalmente en los sectores más bajos, afectando el valle, la meseta y la costa con jornadas frescas y nubosidad variable.

Neuquén: qué esperar para este miércoles

El miércoles se presenta con un cielo mayormente cubierto durante el día en Neuquén, con temperaturas que oscilarán entre los 15 ºC de máxima y los -2 ºC de mínima durante la noche.

El viento soplará con moderada intensidad desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h y ráfagas de 48 km/h.

Roca y Cipolletti: las mínimas descenderán hasta los -3 º

En Roca y Cipolletti, la jornada del miércoles se presenta mayormente despejada durante el día y parcialmente nublada por la noche. Las temperaturas máximas rondarán los 12 ºC, mientras que las mínimas descenderán hasta los -3 ºC, marcando noches bastante frescas.

Los vientos soplarán desde el noreste con velocidades de aproximadamente 15 km/h, aunque con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

San Martín de los Andes: posibles nevadas este miércoles

La ciudad neuquina de San Martín de los Andes tendrá un miércoles con nevadas débiles tanto durante el día como en la noche, con temperaturas frías que irán de 3 ºC a 1 ºC.

El viento será suave, con velocidades inferiores a 11 km/h y ráfagas que no superarán los 16 km/h, provenientes del este y oeste-suroeste.

Bariloche: cielo cubierto y nevadas debiles

En Bariloche, el miércoles continuará con cielo cubierto y la posibilidad de nevadas débiles. Las temperaturas se mantendrán frías, con máximas de 4 ºC y mínimas de 4 ºC durante la noche.

El viento soplará suave, entre 11 y 12 km/h, con ráfagas que no superarán los 20 km/h, provenientes del este y oeste-suroeste.

Viedma: el pronóstico en la capital rionegrina

En Viedma, la jornada será despejada con temperaturas máximas de 12 ºC y mínimas que pueden descender hasta los 6 ºC bajo cero, con noches frías.

El viento soplará suave desde el este-noreste, con velocidades cercanas a 14 km/h y ráfagas que no superarán los 21 km/h.