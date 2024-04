Cerró un comedor de Neuquén y piden ayuda:»Es la primera vez en 10 años que no tengo ni una cebolla»

En medio de los barrios de la meseta de Neuquén, el comedor Ruca Antu que recibe más de 30 familias de alrededores, debió cerrar sus puertas y pide ayuda. «Es la primera vez en 10 años que no tengo ni una cebolla», manifestó la encargada, Yanet Carrillo. Contó a RIO NEGRO RADIO que se mantuvieron con donaciones, pero que la crisis económica también afectó esa ayuda de la comunidad. «Le pedimos al gobierno que nos ayude a llenar la olla para poder llegar a las familias», manifestó.

Escuchá a Yanet Carrillo en RIO NEGRO RADIO

En un pequeño lugar en la meseta de Neuquén, cientos de familias recibían un plato de comida y los niños se llevaban a casa una chocolatada con galletitas, hasta la semana pasada, cuando el comedor Ruca Antu debió cerrar sus puertas.

La triste noticia la comunicó su encargada, Yanet Carrillo.»Es la primera vez en 10 años que no tengo ni una cebolla», manifestó a AmCumbre. «Es muy triste decirle a los chicos que llegan con un Tupper y que no hay nada, es lamentable», expresó Carrillo luego a RIO NEGRO RADIO.

Enfrentarse a los niños que llegan a pedir la comida del día es una de las tareas más difíciles de la encargada del comedor, por eso es que el espacio se sostuvo con donaciones de vecinos, pero ahora se encuentra desprovisto en medio de la crisis económica. «Sería lindo poder recibir a los mismos vecinos que en algún momento asistieron una ayuda», exteriorizó.

El espacio está cerrado actualmente. Foto: https://www.facebook.com/ruca.antu.1/photos

La situación es preocupante y Carrillo le exige al Gobierno «que ayude a llenar la olla para poder llegar a las familias». Según contó, la respuesta del Ejecutivo hace cuatro meses es que no tienen «recursos o estructura».

«La panza de muchos de los niños que asistimos no puede esperar, el espacio está, las manos están, las ganas están, pero necesitamos que nos ayuden», finalizó.

Cerró un comedor de Neuquén y piden ayuda: «Es un lugar de paz»

El comedor Ruca Antu alberga más de 30 familias todos los días. Ubicado entre la meseta de Neuquén y el Parque Industrial, es «un lugar de paz», así lo describe su encargada. «Viene gente también del Trebol I, del Trébol II, de todos lados», comentó Carrillo.

El sitio funciona hace más de 10 años como comedor, merendero y espacio recreativo. «Es un espacio donde se da contención, hacemos clase de arte y pinturas y trabajamos con niños y adultos», indicó Carrillo.

Además de asistir a las familias con un plato de comida, Ruca Antu les da la posibilidad de llevarse algún alimento a sus casas. A veces, una chocolatada y galletitas para los más chicos.

La encargada del comedor indicó que son más de 100 viandas diarias las que entregan. «La mayoría de los que vienen son niños con mamás solteras, algunos son familias, papá y mamá con sus hijos y todo arranca de 4 a 5 personas por grupo familiar», señaló.

«Hay muchísima gente que está llegando a pedir la ayuda que no podemos dar porque no damos abasto, no podemos decirles más que sí», expresó.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).