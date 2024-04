Llegada de Milei a Bariloche por el Foro Llao Llao: cómo será el operativo de seguridad en Río Negro

El ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo de Río Negro, Federico Lutz, habló con los micrófonos de RÍO NEGRO RADIO y se refirió a la seguridad del presidente Javier Milei que el viernes visitará Bariloche por el Foro Llao Llao y diversos sectores organizaron protestas.

La visita del Presidente de la Nación a un foro de empresarios de carácter privado, no es una visita institucional pero sí el gobierno de Rio Negro, a través de su Policía, ha dispuesto todo el operativo de seguridad correspondiente para acompañar a la Policía Federal y a la custodia presidencial para que el tránsito del presidente dentro del territorio, sea seguro y le permita disfrutar de la localidad.

«El operativo de seguridad está a cargo del del Ministerio de de Seguridad y Justicia, tienen un protocolo determinado y no se difunden las acciones concretas hasta tanto las mismas no sean realizadas», aclaró el funcionario. Aseguró que el gobierno respetará todo tipo de reclamos «en la medida en que conserven la paz social y no alteren la seguridad de ninguna de las personas ni de los funcionarios que puedan estar transitando o interactuando en el marco de la manifestación»

«Vamos a poner nuestros representantes policiales para evitar cualquier tipo de infiltraciones o cualquier tipo de confrontaciones, vamos a conservar la paz social y los derechos de todas las partes, tanto las que hacen referencia al libre tránsito como aquellos que hacen referencia al derecho a manifestar», destacó.

En relación a eventuales piquetes recordó que la provincia no tiene un protocolo antipiquetes como existe a nivel nacional desde el inicio de la administración de Javier Milei. Lutz recordó que la jurisdicción de las rutas nacionales es de la Policía Federal y que la custodia presidencial tiene también facultades para el despeje del tránsito. «Somos respetuosos con el derecho a manifestarse si no está amenazada la vida de las personas y la paz social puede ser sostenida», insistió.

Resaltó que la presencia policial, «respetará los derechos de quienes no forman parte de la manifestación y tengan derecho al libre tránsito o a manifestarse con sus acciones cotidianas civiles en materia comercial en materia pública».

El funcionario afirmó que no tienen precisiones sobre la cantidad de miembros de la comitiva, que la visita del presidente es de carácter transitorio y que no estpa previsto que permanezca en la región. Estimó que el operativo será «con bastante sigilo» y sin medidas de gran impacto por lo que consideró que los visitantes de la ciudad no se verán obstaculizados por las acciones que se instrumentarán para garantizar la seguridad del presidente.

