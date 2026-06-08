Walter Cortés reclamó por el mal estado del paso Cardenal Samoré y ofreció ayuda de Bariloche

El deterioro del asfalto del ingreso a Argentina por el paso internacional Cardenal Samoré y las deficientes condiciones edilicias son motivo de malestar del intendente de Bariloche Walter Cortés que hizo un reclamo público ante el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, días atrás, y hoy ofreció ayuda con los camiones municipales y su planta de pavimento.

“Que pongan el cemento y mandamos tres o cuatro camiones nuestros a arreglos los pozos del paso Samoré”, dijo Cortés en rueda de prensa este lunes.

El intendente ya había reclamado a Scioli, en la presentación de la temporada de invierno de Río Negro en Buenos Aires, mejoras en el paso internacional que está próximo a Villa La Angostura y que está emplazado en jurisdicción de la provincia de Neuquén. “Los baños son tremendos, está todo descascarado. Uno ve del otro lado las cosas que hacen, y pasa a la Argentina y el primer impacto es feroz”, lanzó.

“Hacemos todo lo posible para que el turismo venga y se vaya contento. No podemos tener esa Aduana tan mala y tan fea”, dijo días atrás ante Scioli.

Walter Cortés ante la prensa volvió a insistir con el mal estado del paso Samoré y ofreció ayuda de Bariloche para arreglar el pavimento. Gentileza

El mal estado de los baños del complejo fronterizo es una constante de reclamos de usuarios desde hace años e incluso hubo proyectos de comunicación y pedidos formales de legisladores que pedían por ese tema al gobierno nacional.

Hoy en Bariloche, Cortés volvió con esa premisa, reiteró su queja por el mal estado edilicio del edificio de la Aduana Argentina y por los pozos y grietas del asfalto, que pertenece a la Ruta Nacional 231 desde el hito que divide Argentina con Chile hasta el complejo Samoré, en un tramo de unos 17 kilómetros.

Dijo que para él, el Samoré “es la puerta de entrada a Bariloche” por la cantidad de turistas trasandinos que ingresan por ese complejo fronterizo con destino a la ciudad rionegrina, ubicada a una distancia de 125 kilómetros.

Instó a que “empecemos a acomodar” el complejo fronterizo y pidió “voluntad política” para hacerlo. Además ofreció ayuda de la Municipalidad de Bariloche para realizar las mejoras necesarias al recordar que la comuna cuenta con su propia planta de hormigón para hacer pavimento.