Chinche del arce, la nueva plaga domiciliaria en el norte Neuquén que amenaza con propagarse

La chinche del arce, una especie exótica originaria de América del Norte, ya se convirtió en una plaga en el norte de Neuquén y amenaza con propagarse al resto de la provincia y a Río Negro, especialmente a aquellas ciudades que han cultivado arce americano, un árbol ornamental propio del hemisferio norte, ya que este insecto se alimenta de su semilla.

Fue detectada por primera vez en Sudamérica en 2020, en Santiago de Chile, y rápidamente se expandió al norte y sur de ese país. En Argentina, se registró en el centro de Mendoza en 2024. Luego, se reportaron casos en el sur de esa provincia y este año, el insecto llegó a Chos Malal y Rincón de los Sauces, en Neuquén.

«Llegamos a la especie a partir de reportes de vecinos que denunciaron la situación ante el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo) del Senasa. Nos mandaron fotos de las chinches, de modo que monitoreamos la zona, colectamos material y lo analizamos en el laboratorio«, resumió el ingeniero agrónomo y entomólogo Federico D´Herve, trabajador del Senasa y profesor de la cátedra Zoología Agrícola en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue en Cinco Saltos.

No hay certeza respecto al momento exacto en que «los primeros colonizadores» llegaron a la provincia. Se conoció la presencia a partir del reporte de los pobladores de Chos Malal y Rincón de los Sauces que manifestaron que «estos insectos de color negro y rojo aparecían en grandes cantidades» en viviendas y en plazas.

Federico D´Herve analizó el material colectado en laboratorio. Foto: gentileza

Los individuos de esta especie se congregan en lugares soleados para tomar temperatura, especialmente en el otoño e invierno. En este período, invaden las viviendas y otros lugares habitados en busca de sitios donde refugiarse. «Al ser una especie novedosa e invasiva, la gente no estaba acostumbrada. Se congregan en lugares soleados en otoño e invierno; en primavera y verano, en cambio, están más desparramados. No son tan visibles», describió el investigador.

¿A dónde se puede encontrar esta chinche del arce? Allí donde hay arce americano, una planta exótica que se comercializa incluso en los viveros. «Incorporamos elementos exóticos a nuestros parques y jardines y solo hace falta que llegue algún insecto que se transporte por barco o avión. Al tener la planta alimenticia se empieza a multiplicar. De otra forma, estas invasiones no tendrían lugar. Es raro que una especie colonice un ambiente si las condiciones no son similares al lugar de donde es originaria», planteó D´Herve.

No es un problema para la salud

Insistió en que la plaga representa un «problema domiciliario, pero no para la agricultura ni una cuestión sanitaria. No transmite enfermedades. Sucede que tiene glándulas de olor que transmite un olor desagradable y estéticamente no es linda. Son bichos oscuros, uno al lado del otro y manchan las paredes con sus deyecciones. La gente piensa que son cucarachas o vinchucas».

Los insectos adultos tienen alrededor de 17 milímetros. De modo que son muy pequeños, pero al registrarse en tanta cantidad, la gente se impresiona.

Los insectos adultos tienen alrededor de 17 milímetros. Foto: gentileza

D´Herve admitió que si bien se dispersan rápidamente, «el mecanismo de dispersión es antrópico; es decir, el insecto no migra por sí solo porque es muy pequeño. Se traslada con los mismos movimientos de la gente. En un auto, se pueden refugiar y de esta forma, se traslada una colonia entera».

Hasta ahora, se han registrado gran cantidad de invasiones de insectos, pero ninguna ha presentado estas características: hábitos gregarios que ingresan a las viviendas.

¿Cómo podrían exterminarse? D´Herve es contundente: ya no habría que cultivar arces que se pusieron de moda 15 años atrás en Neuquén y Río Negro especialmente. «Solo así nos la sacaríamos de encima. Pero esto no va a suceder. Entonces, lo que recomendamos es que al cultivar un esqueje de arce, se busque una planta masculina que no tienen semillas. De esta forma, se priva a las chinches de su principal fuente de alimento».

Características de la chinche del arce

-Los adultos son de color negro, con líneas y marcas rojas en el borde de las alas y el abdómen, donde presentan además las glándulas odoríferas.

-No representan un riesgo para la salud ya que no transmiten enfermedades a las personas ni a las mascotas aunque se han reportado picaduras.

-Tienen un olor desagradable, ensucian las superficies con sus deyecciones y pueden causar preocupación entre la población por su similitud con las cucarachas y las vinchucas.

Cuáles son las recomendaciones

-Durante el otoño y el invierno, se recomienda inspeccionar detrás de los muebles, en persianas y en los marcos de las puertas y ventanas.

-Si se detectan insectos en pequeñas cantidades en el interior de una vivienda, pueden eliminarse con una paleta matamoscas. Otra opción es recolectarlos con una aspiradopra y luego sumergirlo en alcohol para asegurar la eliminación de los insectos.

-Las agrupaciones de insectos también pueden rociarse con una solución de agua con detergente o con una mezcla de medio litro de agua, medio litro de vinagre y con una cucharada de bicarbonato de sodio.