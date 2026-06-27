Choque fatal en la Ruta 22: murió un joven al chocar contra un camión cerca de Cutral Co

Un joven murió luego de protagonizar un choque contra un camión a la altura del kilómetro 1637 de la Ruta Nacional 22, en cercanías a Cutral Co. La víctima conducía un Volkswagen Polo Track e impactó de frente contra un camión marca Iveco. Ocurrió este sábado alrededor de las 14.

Según información a la que accedió este medio, el conductor del camión- un hombre de 38 años- se encuentra fuera de peligro.

Corte de tránsito en la Ruta 22 entre Cutral Co y Zapala por choque fatal

El camión circulaba en sentido a Zapala, mientras que el auto Volkswagen viajaba en sentido opuesto. De acuerdo a las primeras informaciones, el choque se produjo cuando el auto invadió el carril del camión.

Producto de la colisión ambos vehículos quedaron fuera de la calzada. En el lugar trabaja personal de tránsito de la Policía del Neuquén, bomberos y trabajadores de Protección Civil.

Tránsito interrumpido entre Cutral Co y Zapala por choque con una víctima fatal. Foto: Vialidad Nacional.

El impacto tuvo lugar entre Zapala y Cutral Co. Vialidad Nacional comunicó que debido al siniestro hay un corte total de tránsito en el sector.

«Se solicita a los usuarios respetar las indicaciones del personal policial, de bomberos y Protección Civil que se encuentran trabajando en el lugar», expresaron.