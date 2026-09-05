Choque fatal sobre la Ruta 251: dos muertos y un herido trasladado de urgencia a Conesa

Este sábado se registró otro choque en Río Negro que dejó como saldo al menos dos víctimas fatales. El hecho ocurrió a pocos kilómetros de Conesa, sobre la Ruta 251. Una persona resultó herida de gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital local.

Dos muertos en la Ruta 251: qué se sabe del hecho

De acuerdo a la información brindada por medios locales, el siniestro se ubicó a la altura del kilómetro 158 de la Ruta Nacional.

Si bien aún se investigan la modalidad del impacto, trascendió que quedaron involucrados tres vehículos: un camión, una Volkswagen Amarok y un auto marca Nissan.

El área de comunicación del Ministerio Público Fiscal confirmó a Diario RÍO NEGRO que como consecuencia al impacto, las dos personas que circulaban a bordo de la camioneta murieron en la escena y el chofer del camión resultó con lesiones por las cuales fue trasladado al hospital de Conesa.

En el lugar trabaja el Gabinete de Criminalística, la Brigada y la Fiscalía de turno para llevar a cabo todas las medidas de rigor para esclarecer cómo fue el siniestro. Se solicita circular con extrema precaución por el sector.

