Dolor en Allen: el último adiós a Mónica y Carlos, las víctimas del trágico choque sobre la Ruta 22 en Río Negro

El último adiós a Mónica y Carlos, las víctimas del trágico choque en la Ruta 22

Mónica Beatriz García Reus (72) y Carlos Antonio Martín (81) murieron de manera trágica el pasado 3 de septiembre por la noche cuando protagonizaron un choque semifrontal contra una camioneta en la Ruta Nacional 22, a pocos kilómetros de Río Colorado.

El hecho generó gran conmoción en el Alto Valle, ya que ambos eran reconocidos vecinos de la ciudad de Allen. Tras la muestra de dolor de familiares, amigos y allegados por la pérdida, este sábado se concretará el último adiós a la pareja.

El último adiós a las víctimas del trágico choque en la Ruta 22

Cuando se conocieron las identidades de las víctimas del trágico choque, en Allen se replicaron los mensajes de despedida.

Mónica era conocida por ser profesora de inglés y de pintura. Residía desde hace años en Allen, aunque era oriunda de Roca. El primero en lamentar lo ocurrido fue su hijo Matías Gallardo quien escribió: «Estoy seguro que al llegar al cielo, todos van a sonreír al verte porque todos te queremos mamá. Espero honrarte toda la vida. Perdón. Gracias. Te amo con todo mi corazón».

Entre otras demostraciones de dolor, un grupo de excompañeras de la mujer expresó: «Hoy despertamos con la peor de las noticias. Ayer perdió la vida nuestra queridísima amiga hermana Mónica Beatriz García Reus; la sorprendió la muerte en Río Colorado en un fatal accidente. Nos cuesta creerlo y asimilarlo». Luego de estas palabras, la recordaron como una persona llena de «paz, luz y amor» y lamentaron profundamente su partida.

Por su parte, Carlos era un conocido comerciante y empresario local, propietario de la sodería ubicada en la esquina de Brentana y España. Apasionado del automovilismo y fanático de Mercedes Benz, sus allegados lo recordaron como una persona alegre y carismática.

Según informó la familia de Mónica, sus restos serán despedidos este sábado, de 10 a 13, en la sala velatoria de San Martín 401. En tanto, el entorno de Carlos no brindó precisión sobre el último adiós, por lo que se desconoce si sus restos serán velados en las próximas horas.