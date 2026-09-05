En menos de un mes, otro nene de 2 años murió atacado por un pitbull en Córdoba: hay un detenido

Un nene de dos años murió este viernes en la provincia de Córdoba después de ser atacado por un pitbull. Según la reconstrucción de los hechos, el ataque se produjo mientras la madre de la víctima bañaba al perro. Las autoridades detuvieron al dueño del animal, un hombre de 30 años. Es el segundo caso en pocas horas. También ayer una nena de 2 años murió en la capital tras ser atacada por dogos.

Medios locales informaron que el ataque protagonizado por el pitbull se produjo en el barrio Villa Oviedo de Alta Gracia, alrededor de las 17. Las versiones indican que la madre de la víctima, de 19 años, se encontraba bañando al animal cuando se produjo el ataque.

Dolor en Córdoba por la muerte de dos nenes atacados por perros

El nene sufrió lesiones severas y fue trasladado de urgencia al hospital local. Pese al esfuerzo de los profesionales, el nene murió una hora después.

Por el hecho, detuvieron al dueño del animal, un hombre de 30 años que permanecía en la casa. Aún no trascendió el lazo con la víctima fatal. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, encabezada por el fiscal Diego Fernández.

El ataque protagonizado por el pitbull sucedió en la ciudad de Alta Gracia.

Las autoridades buscan establecer fehacientemente las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondiente.

Una nena murió en Córdoba Capital atacada por dogos: son 11 los casos de ataque en el 2026

El otro hecho fatal ocurrió también ayer, pero horas antes. Sucedió en la capital provincial y tuvo como saldo la muerte de una nena de 2 años. También una tía de la víctima resultó herida. El ataque fue protagonizado por dogos.

Los trabajos desplegados en el caso del nene fallecido a principios de agosto.

Medios locales señalaron que el hecho ocurrió en el barrio Cabildo. Los dogos pertenecían a los tíos de la víctima. Tras ser embestida por los animales, la nena fue trasladada en primera instancia al Hospital Príncipe de Asturias. Allí sufrió un paro cardíaco y los médicos lograron reanimarla.

Después fue derivada al Hospital de Niños, donde ingresó con una hemorragia masiva y debió ser operada de urgencia. Pese a la maniobras, la nena falleció alrededor de las 15. Hasta el momento no se informaron detenidos por este último hecho.