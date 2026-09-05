Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff: quiénes serán los invitados del primer fin de semana de septiembre

Las principales mesas de la televisión argentina ya tienen definidos a sus protagonistas para el primer fin de semana de septiembre. El Trece confirmó los invitados que participarán de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale, mientras que Telefe anunció una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff.

Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff este fin de semana

Este sábado 5 de septiembre, a las 21:30, La noche de Mirtha tendrá una particularidad: Juana Viale estará al frente del programa debido a que Mirtha Legrand atraviesa un cuadro gripal y, por recomendación médica, deberá guardar reposo.

La mesa estará integrada por las abogadas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, junto a los periodistas Osvaldo Bazán, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska. El encuentro promete abordar temas de actualidad, espectáculos y distintas experiencias personales de los invitados.

El domingo 6, a las 13:30, Juana volverá a conducir Almorzando con Juana. En esta oportunidad, recibirá al actor Martín Seefeld, la actriz Patricia Echegoyen, el bailarín Iñaki Urlezaga, la jugadora de hockey Sofía Cairó y la actriz y bailarina Juli Castro.

En Telefe, Andy Kusnetzoff encabezará una nueva edición de PH, Podemos Hablar, con una mesa integrada por Tuli Acosta, Chino Leunis, Carmen Barbieri, Paula Chaves y Turco Naim.

Los cinco invitados, provenientes de distintos ámbitos del espectáculo, la televisión y las redes sociales, participarán de una noche de charlas, confesiones, anécdotas y momentos inesperados.

Con información de NA