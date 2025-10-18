Choque frontal entre un colectivo Pehuenche y una camioneta en la Ruta 151: se desconoce si hay heridos graves

La Ruta Nacional 151, a la altura de Sargento Vidal, fue protagonista de un grave siniestro vial este sábado. Cerca de las 14 se registró un choque frontal que tuvo como protagonistas un colectivo Pehuenche y una camioneta. La jefa de tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos, confirmó a Diario RÍO NEGRO el hecho. Por el momento se desconoce si hay heridos de gravedad.

Choque frontal en la Ruta 151: todo lo que se sabe

El impactante episodio se ubicó en el kilómetro 55 de la Ruta 151, a pocos kilómetros de la localidad Sargento Vidal. Desde el sitio Radio Genesis 25, informaron que el choque frontal se produjo entre un micro Pehuenche y un vehículo menor.

Según las imágenes compartidas, la camioneta fue la que más daños registró y se desconoce el estado de su conductor/a. En tanto el colectivo, tras el impacto, terminó volcado sobre uno de los márgenes de la vía, aún no se pudo confirmar si llevaba pasajeros y el estado de su chofer.

El colectivo volcó tras el impacto. Foto: Radio Génesis 25

En el sitio está trabajando Policía de Barda del Medio, Bomberos y personal de Salud. Hay restricciones en el tránsito y solicitan circular con precaución.