Grave choque en cadena sobre la Ruta 22: dos personas fueron derivadas a Allen

La Ruta 22 quedó marcada por otro siniestro vial este sábado 18 de octubre. Durante las primeras horas se registró un grave choque en cadena que involucró a tres vehículos y dejó como resultado dos personas heridas, ambas tuvieron que ser derivadas al hospital de Allen.

Fuentes oficiales informaron a Diario RÍO NEGRO que el siniestro se registró minutos después de las 7 sobre la Ruta 22 y la intersección con el acceso Güemes.

En el hecho quedaron involucrados tres vehículos: un camión de reparto de la empresa Fargo, conducido por un hombre oriundo de Allen; un auto Peugeot 308, conducido por una mujer; y un camión de la empresa Andreani, conducido también por un hombre.

Cómo fue el choque y qué paso con los heridos

Por razones que se intentan esclarecer el choque se produjo cuando el primer camión impactó desde atrás al Peugeot y como consecuencia, este se desplazó hasta alcanzar al camión de Andreani que se encontraba en frente.

El vehículo más afectado fue el que era conducido por una mujer ya que quedó atrapado entre ambos transportes. Al sitio arribó personal policial y una ambulancia para asistir a los conductores involucrados, sin embargo solo dos de ellos tuvieron que ser derivados al hospital local por prevención ya que manifestaban «dolores varios.

En el lugar también trabajó personal de Tránsito ya que tuvieron que restringir el tránsito hasta que terminen las pericias, por este motivo también se registraron demoras en el paso vehícular.