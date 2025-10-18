Cayó a un canal por esquivar a una camioneta sobre la Ruta 22 en Roca: qué pasó con la conductora

Durante las primeras horas de este sábado se registró un gran movimiento de policías sobre la Ruta 22 en Roca producto de un siniestro. Un vehículo terminó adentro de un canal debido a que su conductora perdió el control al querer esquivar una camioneta.

Vuelco en la Ruta 22: qué se sabe del siniestro y la conductora

Fuentes policiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el siniestro se produjo minutos después de las 8. Los efectivos llegaron al sitio tras recibir el llamado que alertaba la presencia de un Volkswagen Bora dentro de un canal que se ubica cerca de la intersección entre las rutas 22 y 6.

En el sitio se encontraba la conductora, una mujer mayor de edad, que estaba siendo asistida por una ambulancia. La mujer había logrado salir por sus propios medios y declaró que volcó luego de que una camioneta se le cruzara «rápidamente».

Cayó a un canal de la Ruta 22. Foto: gentileza

La conductora se sorprendió y realizó una maniobra para esquivarlo, pero lamentablemente perdió el control, despistó y cayó en el desagüe que se ubica a pocos metros. Si bien no se brindaron detalles de las lesiones que sufrió la mujer, confirmaron que se encontraba estable y no corría riesgo de vida.