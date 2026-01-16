Chubut bajo alerta amarilla y naranja por fuertes vientos: ¿el temporal alcanza zonas con focos de incendios activos?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre una nueva alerta meteorológica en la región patagónica para este viernes 16. Se precipitan fuertes vientos con ráfagas de casi 90 km/h e incluso alerta naranja en la zona sur de Chubut.

El comunicado del servicio meteorológico alertó particularmente a la comunidad de Chubut, al personal de bomberos y brigadistas que combaten el fuego en Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo. Las ráfagas pueden reavivar los focos de incendios a lo largo del sector.

El SMN advirtió de alerta amarilla tanto en Chubut como Santa Cruz, con vientos de 65 kilómetros por hora y ráfagas de casi 90 kilómetros por hora en ambas provincias.

El comunicado advierto de alerta naranja en el sector sur y suroeste de Chubut. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 120 km/h.

Alerta amarilla en la Patagonia por fuertes vientos: cómo puede afectar a los incendios en la Patagonia

La precipitación de fuertes vientos alerta a los cuerpos de bomberos presentes en la Patagonia, quienes se encuentran frente al avance del fuego en distintos puntos de Chubut.

La precipitación de ráfagas fuertes de viento pueden avivar los focos de incendio y fuegos controlados, desatando el avance de las llamas y complicaciones para el trabajo de bomberos.

Hasta el momento, la alerta naranja no incluye a los sectores de Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo, donde se presentan fuegos activos. Sin embargo se prevé una alerta amarilla con ráfagas de casi 90 kilómetros que pueden ser fatídicos para sectores donde se pudo retener el avance.