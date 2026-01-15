Incendios en la Patagonia: sin focos activos, Río Negro sigue colaborando con Chubut

Los incendios en la Patagonia siguen activos en la provincia de Chubut. Ante esto, el Gobierno de Río Negro a través del SPLIF continúa colaborando con su vecina provincia para controlarlos.

En el parte diario detallaron Río Negro continúa reforzando al SPLIF para fortalecer su capacidad de respuesta. El Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales marcó que el escenario actual en la Zona Andina sigue siendo riesgoso en zonas de bosques y vegetación seca. Durante este jueves, la región registra condiciones de tiempo mayormente despejado, con vientos moderados y ráfagas.

Cómo es la situación de incendios en Río Negro

En Bariloche y General Conesa el índice de Peligrosidad por incendios es muy alto; en el Bolsón el índice es alto, mientras que en Luis Beltrán es bajo.

En este marco, el SPLIF continúa sumando equipamiento y recursos que permiten mejorar la seguridad del personal, optimizar la coordinación y acelerar la llegada a los focos, fortaleciendo la respuesta rápida frente a posibles incendios.

Además, combatientes del SPLIF Río Negro continúan colaborando con los incendios que se desarrollan en la provincia vecina de Chubut.

Por todo esto, se solicita a las comunidades mantener los cuidados, respetando lo dispuesto por la Emergencia Ígnea. Ante cualquier situación de riesgo se debe dar aviso inmediato y se debe ceder el paso a vehículos de emergencia.