Chubut: «Uno de los peores incendios de los últimos 20 años ya esta contenido»

“Hoy podemos confirmar que uno de los peores incendios de bosque nativo de los últimos veinte años ya está contenido”. Así se refirió el gobernador de Chubut Ignacio Torres respecto al incendio forestal que se desató el 5 de enero en Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo, y se propagó rápidamente por el cerro Pirque hacia Epuyén.

Las precipitaciones de ayer, a partir de las 15, en el noroeste de Chubut lograron aplacar aun más los focos. La lluvia, al igual que la del último domingo, generó alivio ya que permitió enfriar «los sectores calientes».

Torres destacó «el operativo inédito» de brigadistas, bomberos y voluntarios para contener el avance del fuego. “La lluvia trajo alivio -dijo-, pero el verdadero reconocimiento es para nuestros brigadistas, bomberos y voluntarios que estuvieron en el frente desde el día uno combatiendo las llamas, y poniendo el cuerpo para garantizar la seguridad de todos los vecinos de la Cordillera”.

Informó que durante el último tramo del operativo, un equipo de brigadistas fue helitransportado a la cabeza del incendio para realizar faja y trabajos con equipos de agua, mientras que un segundo grupo trabajó desde la cola a la cabeza del foco, a través del flanco izquierdo, realizando en ambos casos tareas de apertura de línea y agua.

Los especialistas se refirieron al comportamiento complejo del fuego en un inicio, «influenciado por el viento y las condiciones climáticas ya que la región atraviesa la peor sequía desde el año 1965″. Por eso, desde el primer momento se usaron camionetas, autobombas, camiones cisterna, minibuses, embarcaciones, drones y ocho medios aéreos, entre ellos dos aviones hidrantes, tres anfibios, dos helicópteros con helibalde y el avión Airbus 737, proveniente de Santiago del Estero.

Advirtieron que este jueves, el personal «continuará realizando tareas de observación y recorrida por la zona, que hasta el momento no registró la reactivación de ninguno de los focos».