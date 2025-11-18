Chubut bajo alerta por viento y ráfagas que podrían superar los 80 km/h: ¿afecta a la zona incendiada de Epuyén?

Chubut está bajo alerta. Después del intenso temporal del lunes, el Servicio Meteorológico Nacional reiteró el regreso del viento que alcanzará distintas regiones de la provincia. Sin embargo la preocupación está por el foco de incendio activo en Epuyén. Te contamos el detalle de las áreas en alerta.

El organismo nacional informó que durante este martes, Chubut registrará otra alerta amarilla por viento. Detalló que toda la provincia será «afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h».

Además destacaron que «no se descarta reducción de la visibilidad por polvo levantado por el viento». Según el detalle de las áreas afectadas, la alerta sólo alcanzará la zona sur de la provincia: meseta de Río Senguer, meseta de Escalante, Sarmiento, sudoeste de Florentino Ameghino.

Qué pasa en Epuyén

Si bien durante las primeras horas, el organismo indicó que Epuyén no formaba parte de la alerta, en el transcurso de la mañana actualizó el parte y destacó que el temporal se hará sentir con fuerza en toda la provincia de Chubut. En este sentido la región que desde el lunes mantiene un foco de incendio activo, registrarán algunas ráfagas de viento que podrían complicar el panorama.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló en el pronóstico que el viento ingresará desde sudoeste con velocidades de entre 42 y 50 km/h. Además habrán ráfagas intensas durante toda la tarde de entre 79 y 87 km/h, lo que podría complicar el trabajo de las brigadistas.

Según la información brindada por el Servicio Provincial del Manejo del Fuego, el foco que se detectó en la zona de El Pedregoso es combatido por casi 90 brigadistas. Hasta el momento se reportaron unas 107 hectáreas afectadas.