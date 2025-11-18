Martes de calor y viento en el Alto Valle, pero sin alerta: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas más fuertes?

El lunes fue una jornada complicada para el Alto Valle y otros sectores de la Patagonia. Durante todo el día se registró una alerta amarilla por viento que trajo varios inconvenientes como voladura de techos, caída de postes, entre otras cosas. En este sentido te contamos cómo será el panorama climático para este segundo día de la semana.

Calor y viento en el Alto Valle: a qué hora se sentirán las ráfagas más fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional informó que no habrá alerta este sábado, pero aún así el viento será un gran protagonista en la región del Alto Valle.

Según el pronóstico, se experimentará un día con temperaturas elevadas. La mínima prevista es de 22°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 27°C, condiciones que se mantendrán durante gran parte de la jornada.

Por su parte el viento será el factor más relevante, con una velocidad que oscilará entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

La franja horaria más complicada se anticipa para la tarde y noche, cuando las ráfagas se intensificarán. Se esperan picos de entre 60 y 69 kilómetros por hora, lo que podría generar inconvenientes.

Ante las fuertes ráfagas pronosticadas, se aconseja circular con precaución. Es fundamental estar atentos a los avisos oficiales y asegurar elementos exteriores.