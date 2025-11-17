Alerta por incendio activo en Epuyén: piden no acercarse y extremar la precaución en rutas

En una jornada marcada por fuertes ráfagas de viento en la región andina, el municipio de Epuyén alertó a la comunidad por un foco de incendio activo en la zona de El Pedregoso, en la ladera del Cerro Pirque, cerca de la cascada Las Pataguas. El fuego, reportado alrededor de las 17 horas, presenta características de incendio de interfase y una columna de humo visible que mantiene en alerta a brigadistas y autoridades locales.

La situación se agrava en el contexto de una tarde especialmente compleja: se registraron cuatro focos de incendio en la Comarca Andina, de los cuales tres pudieron ser controlados antes de las 19 horas, gracias al rápido accionar de brigadistas, bomberos y equipos de emergencia.

Desde el municipio de Epuyén solicitaron a la población no acercarse al área afectada y mantener despejadas las vías de acceso. “Es fundamental mantener las vías despejadas para que bomberos, brigadistas y equipos de emergencia puedan trabajar de manera segura y eficiente”, señalaron en un comunicado. También advirtieron que la presencia de personas en las zonas comprometidas “complica las tareas y pone en riesgo tanto a ustedes como al personal que está combatiendo el fuego”.

Los focos registrados en la Comarca Andina

Ruta 40 km 1922 – El Bolsón (Norte)

Incendio de interfase detectado a las 14:30. Contenido, pero con personal que continúa monitoreando. Epuyén – Zona del Pedregoso (Cerro Pirque)

Reportado a las 17:00. Columna visible y avance sobre la ladera. En combate activo. Laguna de Ruiz – Cuesta del Ternero (Mallín Ahogado)

Avisado por vecinos. Operan 3 móviles y 10 combatientes. Se encuentra contenido. Camino al Perito Moreno – Mallín Ahogado

Principio de incendio en una zona de cantera. Fue sofocado a tiempo.

Las autoridades reiteraron el pedido de extrema precaución, tanto para vecinos como para quienes circulen por rutas y caminos de la zona, ya que el viento continúa siendo un factor determinante que puede reavivar los focos o dificultar las tareas de los equipos de emergencia.

Cómo afectará el clima a los incendios en la zona andina

Este lunes las ráfagas de viento causaron daños y aumentaron los riesgos de que se expandan los incendios en la zona andina.

El panorama para el final de este lunes y para los próximos días es alentador: «No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos», detallaron desde el Servicio Meteorológico Nacional.