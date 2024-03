Cierre de centros de asistencia social: protestas en Neuquén y Río Negro tras la decisión de Milei

«Funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado», ese fue el motivo que impulso al gobierno de Javier Milei a cerrar los centros de referencia (CDR), espacios de asistencia social de la actual secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Más de 600 trabajadores serán despedidos y Neuquén y Río Negro están en alerta. En RÍO NEGRO RADIO hablaron de las consecuencias del cierre y aseguraron que los programas están frenados desde diciembre y no dan respuestas. Por esto, las provincias planean protestas y movilizaciones.

Los Centros de Referencia son «espacios locales de gestión ubicados en diferentes puntos de nuestro país para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales», tal se describe en la página web de la excartera de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre. En Neuquén capital y Río Negro existen estos espacios de ayuda social que ahora se ven amenazados por la reciente decisión de sus cierres.

La delegada de ATE en Neuquén e integrante del equipo psicosocial, Marianela Noé, señaló que los CDR trabajan también con la Agencia Nacional de Discapacidad, y hay programas propios que corresponden al centro.

Algunos de estos son el Banco de Herramientas y el Registro Nacional de Comedores y Merenderos. «También gestionamos medicamentos de alto costo para personas de situación de vulnerabilidad socioeconómica que no pueden acceder», explicó Noé.

La integrante del equipo psicosocial en el CDR de Neuquén contó que son 12 personas y más de otros organismos que trabajan de forma conjunta. «Además, hay algunos compañeros en Zapala, San Martín de los Andes y Villa la Angostura».

Aseguró que entre los trabajadores hay personas que hace más de 20 años están en la administración pública y que no son militantes.

«Nos enteramos por los medios que decidieron cerrar», expuso la trabajadora y cuestionó los motivos que llevan al cierre. «Dicen que son militantes, ñoquis, que no van a trabajar y que son lugares que están vacíos, es mentira», polemizó.

Por último, Noé contó que, como medida de fuerza, «estamos organizando una jornada de protesta y visibilización para este jueves».

Cierre de centros de asistencia social: protestas Río Negro tras la decisión de Milei

En Río Negro la situación es la misma. En Roca y Viedma los centros de ayuda social funcionan en centros integradores municipales, mientras que en Bariloche sí tienen su espacio propio, informó el secretario gremial de ATE Río Negro, Romeo Aguiar.

«El grado de incertidumbre y de angustia que viven los trabajadores que prestan el servicio se traslada también a las familias marginadas que van a dejar de recibir asistencia», manifestó Aguiar.

Ante las acusaciones del Gobierno sobre ser «cajas administradas por políticos y por trabajadores ñoquis», el secretario gremial cuestionó «¿Cómo van a ser ñoquis aquellos trabajadores que percibían salarios por debajo de la línea de la pobreza y que en un 90% están registrados hace años?».

Dijo que en la provincia son al rededor de 60 trabajadores los afectados. «Nos están llamando permanentemente y revisando sus casillas de correo electrónico para ver cuándo le comunican que se quedan sin su fuente de trabajo», expuso.

Aguiar dijo que serán “tajantes” y que si existe el despido en las próximas horas van «a llevar medidas de fuerza y movilizaciones en los organismos nacionales con asiento en la provincia de Río Negro», advirtió.

Cierre de centros de asistencia social: en Neuquén y Río Negro aseguran que «están frenados» desde diciembre

La integrante del equipo psicosocial del CDR de Neuquén, Marianela Noé, reconoció que las actividades están recortadas, pero se debe a que desde diciembre «todos los programas están frenados» y los proyectos institucionales se han interrumpido. «Las ayudas urgentes para las personas están frenadas y se quedaron en el limbo, mientras nosotros nos quedamos sin poder dar respuesta», manifestó.

Marianela contó que la falta de medicación repercute en personas con vulnerabilidad. «Hay muchos niños que están con tratamientos oncológicos de altísimos costos y en este momento están muriendo por la falta de atención del Estado», expuso.

«Enviamos toda la documentación a Asistencia Especial que se encara de llevar adelante este programa, pero está frenado en Buenos Aires, no hay altas«, comentó.

Marianela comentó que no hay algún coordinador oficial desde diciembre. «En el ministerio hay uno nombrado pero, como no está en Boletín Oficial, no puede dar directivas», indicó. Es por esto que las comunicaciones son a través de los gremios que se encargan de consultar personalmente.

Por su parte, desde Río Negro, Romeo Aguiar manifestó «ahora se da a conocer la situación, pero la realidad es que en diciembre hubo un recorte extraordinario en todas las políticas públicas que brindaba el organismo«.

Relató que los trabajadores seguían haciendo los relevamientos de asistencia social, «pero no podían traducirlo en respuestas debido al recorte y la falta de comunicación del nivel central», explicó.

