Cierre del acceso al lago Lácar en San Martín de los Andes: el vuelco de líquidos cloacales duró horas

Desde el lunes al mediodía, el acceso al lago Lácar en la Costanera de San Martín de los Andes quedó clausurado. La restricción la decidió el Municipio. Fue por la rotura en la cañería de recirculación de lodo en la en la Planta de Tratamiento PTEC-1. La Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento comunicó al Ejecutivo que se reparó el inconveniente técnico. La situación llevó a que por horas se arrojara líquidos cloacales tratados de manera parcial a uno de los espejos de agua del parque nacional Lanín. No fue la primera vez que sucedió algo similar en el año, según detalla un informe de la Defensoría del Pueblo.

«La Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento de San Martín de los Andes informó al Municipio que ya está reparado el inconveniente técnico detectado en el día de ayer», señaló esta martes por la mañana el Ejecutivo local. Según pudo averiguar este medio, la reparación se concretó por la medianoche.

«Durante esta mañana, el Ejecutivo y el Organismo de Control harán las verificaciones y controles de calidad del agua. En caso de resultar positivo, se rehabilitará el acceso al lago Lácar en la zona de Costanera», informó el municipio.

Explicaron que el cierre de la costanera se debió a que la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento indicó que por la rotura en la cañería de recirculación de lodos, «se vio afectado el funcionamiento del Sedimentador 2 de la Planta de Tratamiento PTEC-1″ y que «ante esto, la cooperativa se ha visto en la necesidad de proceder a la apertura de un by-pass».

Esto significó que mientras funcionó de esa manera, hubo un tratamiento parcial de los líquidos cloacales, y que en esa condición llegaron hasta el lago Lácar.

Cerraron el acceso principal al lago Lácar. Foto: Gentileza Facebook Defensoría del Pueblo y del Ambiente.

Líquidos cloacales al lago Lácar: otras veces en San Martín de los Andes

Esta maniobra de by pass no fue la primera vez que se realizó en 2024. La Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes comunicó que el 30 de octubre remitió un informe de su autoría al ejecutivo local, con copia a la Secretaría de Ambiente de la Provincia, a la subsecretaría de Recursos Hídricos y a fiscalía de Delitos Ambientales. En el escrito señaló que hubo «reiterados y constantes by pass que se realizan desde ambas plantas de tratamiento de efluentes, denominadas PTE1 y 3, que descargan el líquido en el Arroyo Maipú, Arroyo Pocahullo y luego en el lago Lácar».

Enfatizó que la maniobra de by pass está prevista para alguna situación de emergencia en el proceso de tratamiento, para resguardar la planta, en situaciones extraordinarias. Pero marcó que «de acuerdo a los registros obtenidos, el último año se viene realizando constantemente en ambas plantas por días, liberando líquidos crudos al arroyo que luego terminan en el lago Lácar».