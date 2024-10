Comienza la preinscripción a clases 2025 en Neuquén: fechas importantes y requisitos

El Gobierno de Neuquén informó que a partir del lunes 14 de octubre inician los períodos de preinscripción para estudiantes ingresantes a los diferentes niveles del sistema educativo público para el período marzo-diciembre de 2025.

De acuerdo al cronograma definido por el Calendario Escolar Situado (CES), del 14 al 31 de octubre, se realizará la matriculación para aspirantes a primer año 2025, en todos los establecimientos educativos de nivel Secundaria (CPEM, EATM, IFD y modalidades Técnica y Agropecuaria), sujeto a las fechas de prioridades establecidas.

Clases 2025 en Neuquén: cuáles son las fechas de preinscripción

Según informó el Gobierno, del 14 al 16 de octubre inclusive, podrán inscribirse quienes estén comprendidos en las prioridades 1, 2 y 3 que corresponden a estudiantes del radio escolar con discapacidad debidamente certificada o afectados por cambio de residencia derivado de situación de violencia familiar, o con hermanos que concurren al establecimiento, e hijos del personal de la institución.

Del 19 al 22 de octubre inclusive, podrán matricularse estudiantes de prioridad 4, egresados del nivel primario que vivan en el radio escolar, con el último cambio de domicilio hasta 6 meses previos a la fecha de inscripción establecida.

Por último, del 26 al 29 de octubre inclusive, se inscribirán estudiantes con prioridades 5 y 6; egresados de escuelas derivantes y que no vivan en radio escolar; o egresados/as de escuelas no derivantes, que no vivan en radio escolar.

La preinscripción para estudiantes ingresantes a educación Inicial en el período escolar 2025 a sala de 4, es del 4 al 8 de noviembre del 2024, (en todas las prioridades), tanto en jardines de infantes como para el mismo nivel que funcione en escuelas primarias.

Del 11 al 15 de noviembre será el turno para estudiantes ingresantes al primer año del primer ciclo de educación primaria, (en todas las prioridades); en tanto del 2 al 14 de diciembre podrán hacer su matriculación al primer año del ciclo lectivo 2025/2026 de institutos de Formación Docente, Escuelas Superiores de Formación Artística e Instituto Provincial de Educación Terciaria, a través del SIUNED.

Los estudiantes de modalidad Especial son de prioridad 1 para la preinscripción en la escuela de su radio escolar, con discapacidad debidamente certificada.

Clases 2025 en Neuquén: cómo realizar el trámite

Desde la dirección de Estadística del CPE, su referente Gonzalo Heffesse detalló que el proceso de preinscripción, no garantiza la vacante, la confirmación efectiva de la misma se recibe vía mail desde la institución educativa.

Aclaró el funcionario además que, el trámite se hace por plataforma digital para estudiantes que residan en municipios de primera, segunda y tercera categoría. Para el resto de las localidades será en formato presencial.

El procedimiento se hace accediendo al portal en el sitio oficial del Consejo Provincial de Educación www.neuquen.edu.ar o directamente en el enlace https://inscripciones.neuquen.edu.ar/ ; desde el mismo también podrán consultar toda la información detallada de requerimientos y características del trámite.

Heffesse adelantó que se estima en unos 24.700 el número de ingresantes al sistema educativo, en los distintos niveles. Las proyecciones indican que se espera que se sumen unos 10.300 a secundaria, 7.800 a primer grado y alrededor de 6.600 a sala de 4 años.

Las instituciones educativas de gestión privada organizan y gestionan la matriculación de acuerdo a su realidad institucional, no obstante, se hizo la recomendación de hacer las inscripciones con fecha anterior al calendario fijado para escuelas públicas de gestión estatal, a fin de una mejor organización del sistema educativo y para que ningún estudiante de la provincia quede fuera del mismo.