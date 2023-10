Combaten feroces incendios forestales en la zona del Valle de Punilla en Córdoba

Un intenso foco de incendio forestal se registra desde este mediodía en las sierras que se ubican entre las localidades cordobesas de Cabalango, Cuesta Blanca e Icho Cruz, en el Valle de Punilla, informó el Ministerio de Seguridad provincial.

El fuego comenzó en la localidad de Cabalango, cerca de Tanti, y luego se extendió hacia la zona serrana entre Icho Cruz y Cuesta Blanca y que “presenta riesgo de interface».

El secretario de Gestión de Riesgo, Claudio Vignetta, solicitó en diálogo con Cadena 3: «Si los bomberos no llegan a tiempo, pedimos a la gente que se autoevacúe y baje hacia Icho Cruz». Piden también no transitar por las rutas colindantes para no obstruir el paso de autobombas.

En el lugar trabajan efectivos de una decena de cuarteles de bomberos y brigadistas del Equipo Táctico de Acción ante Catástrofes (ETAC), en tanto una fuente policial informó que un muchacho fue preventivamente detenido como presunto autor del origen del incendio.

Además de la tarea de combate terrestre también lo hacen vía aérea con tres aviones hidrantes.

Vignetta había manifestado más más temprano que el panorama meteorológico que se presenta para hoy lunes “es muy complicado por el viento norte intenso y por las temperaturas que van a estar por encima de 32 grados”.

En ese sentido había alertado que por esas condiciones el “el riesgo de incendio es extremo”.

Durante el fin de semana también se habían registrado incendios forestales en otras localidades, que se encuentran todos contenidos, como el caso de Balnearia (Departamento San Justo), Berrotarán (Río Cuarto), Embalse (Calamuchita), Icho Cruz (Punilla), Villa María de Río Seco (Río Seco), Villa del Totoral (Totoral) y Villa Ciudad de América (Santa María).

En total hay cuatro incendios activos en Córdoba

l secretario de Gestión de Riesgo de la Provincia, Claudio Vignetta, informó cuatro focos de incendios fuertes en la provincia.

El primero entre Tanti y Cabalango, una zona muy activa, donde trabajan bomberos voluntarios de toda la regional y de Punilla, con dos aviones hidrantes. El fuego cruzó hacia el barrio de las 400 viviendas en la jurisdicción de Carlos Paz.

«Estamos enviando Protección Civil a toda la zona, para colaborar con la protección civil local. Estamos trabajando haciendo relevamiento, por si hay que evacuar», indicó.

El otro incendio se encuentra en San Clemente, se trata de un reinicio del foco que había sido apagado. Trabajan en la zona bomberos voluntarios de la zona, junto con personal del ETAC y 2 aviones hidrantes.

El tercer foco se encuentra en la zona de Barranca Yaco, jurisdicción de Sinsacate, donde trabaja el cuartel de Bomberos de Jesús María, con un avión hidrante en la zona.

Por último, se informó un incendio en Unión de los Ríos, jurisdicción de Potrero de Garay, donde se envió un helicóptero.

«Las condiciones climáticas no son favorables, con fuertes vientos y temperaturas de más de 30°», agregó.