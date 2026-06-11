Las 4 variedades de lavanda que podés plantar en casa y cómo diferenciarlas

Perfuman los ambientes, decoran cualquier rincón y requieren pocos cuidados. Pero no todas las lavandas son iguales y elegir la variedad correcta puede marcar la diferencia.

Hay plantas que nunca pasan de moda y la lavanda es una de ellas. Su aroma relajante, sus flores violetas y su capacidad para transformar cualquier espacio la convirtieron en una de las favoritas para jardines, balcones y rincones interiores bien iluminados.

Sin embargo, muchas personas descubren recién al momento de comprar una que existen diferentes tipos de lavanda. Algunas son más perfumadas, otras florecen durante más tiempo y otras se adaptan mejor a determinados climas.

Si estás pensando en sumar una a tu casa, estas son las variedades que más recomiendan los expertos en jardinería.

Lavanda inglesa: la favorita para principiantes

Si nunca tuviste una lavanda, esta suele ser la mejor opción para empezar.

La lavanda inglesa (Lavandula angustifolia) es famosa por su perfume intenso, sus delicadas flores violetas y su gran resistencia. Además, soporta mejor las bajas temperaturas y suele adaptarse muy bien tanto a jardines como a macetas.

Su aroma también es uno de los más valorados para infusiones, saquitos aromáticos y aceites esenciales.

Lavanda francesa: la más llamativa

La lavanda francesa (Lavandula stoechas) es probablemente una de las más fotogénicas.

Sus flores tienen una forma particular que recuerda a pequeñas mariposas y aportan un toque muy ornamental a patios, balcones y terrazas.

Aunque suele ser menos resistente al frío intenso, compensa con una floración abundante y una estética que la convierte en protagonista de cualquier espacio.

Lavandín: la que más perfume aporta

Si tu objetivo es que el jardín o la galería se llenen de aroma, el lavandín puede ser la mejor elección.

Esta variedad híbrida produce flores abundantes y un perfume intenso que suele utilizarse en perfumes, productos para el hogar y aceites esenciales.

Además, crece con rapidez y alcanza un tamaño mayor que otras lavandas.

Lavanda española: ideal para zonas cálidas

Quienes viven en regiones de veranos intensos suelen encontrar en la lavanda española una excelente aliada.

Tolera muy bien el calor y la sequía, siempre que reciba abundante luz solar y se cultive en un suelo con buen drenaje.

Su aspecto rústico y su resistencia la convierten en una de las opciones preferidas para jardines de bajo mantenimiento.

Cómo saber cuál elegir para tu casa

Antes de decidirte por una variedad, conviene pensar qué buscás en una planta.

Si querés perfume y facilidad de cuidado, la inglesa suele ser la mejor opción.

Si priorizás la estética, la francesa destaca por sus flores originales.

Si buscás un aroma intenso, el lavandín suele llevarse el primer puesto.

Si vivís en una zona muy cálida, la española puede adaptarse mejor.

El secreto para que cualquier lavanda prospere

Más allá de la variedad, hay algo que todas tienen en común: aman el sol.

La lavanda necesita varias horas de luz directa al día, poco riego y un sustrato que drene bien el agua. De hecho, uno de los errores más frecuentes es regarla en exceso.

Cuando encuentra las condiciones adecuadas, esta planta puede florecer durante años y llenar de color, aroma y sensación de calma cualquier rincón de la casa.

Cómo identificar cada variedad de lavanda

Lavanda inglesa: flores en espigas compactas, color violeta suave y aroma dulce e intenso.

flores en espigas compactas, color violeta suave y aroma dulce e intenso. Lavanda francesa: se reconoce por las «orejitas» o brácteas en la parte superior de las flores, que parecen pequeñas mariposas.

se reconoce por las «orejitas» o brácteas en la parte superior de las flores, que parecen pequeñas mariposas. Lavanda española: tiene hojas dentadas y de tono gris verdoso, con un aspecto más rústico.

tiene hojas dentadas y de tono gris verdoso, con un aspecto más rústico. Lavandín: es más grande que las demás variedades, con tallos largos, abundantes flores y un perfume muy intenso.

El truco rápido