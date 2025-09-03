Cómo fue el operativo en Bariloche que aportó dos riñones, córneas y un hígado a pacientes en lista de espera

Un nuevo operativo de donación multiorgánica llevó a cabo el equipo de Procuración de Órganos y Tejidos del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche el domingo pasado. Y esos órganos implantados ya están funcionando correctamente. Dos pacientes en orden de prioridad en la lista de espera del Incucai recibieron los riñones, logrando salir de diálisis, y otro logró el trasplante hepático.

En tanto, las córneas se encuentran en proceso de evaluación para determinar su viabilidad y serán para pacientes ciegos del listado de Río Negro.

De esta forma, Río Negro suma cuatro operativos de donación de órganos en lo que va del año (todos en Bariloche), dos de ellos multiorgánicos y dos mono-orgánicos renales.

«Ocho pacientes han logrado salir de la lista de espera renal; mientras otros otros que recibieron hígado salieron de la insuficiencia hepática terminal que les podría haber costado la vida. Hubo trasplantados cardíacos y de páncreas«, subrayó Germán Santamaría, jefe de la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos en Bariloche, al tiempo que recordó la importancia de «estar atentos para ayudar a pacientes» ya que en Argentina, hay más de 7.300 esperando un órgano y, 183 corresponden a habitantes de Río Negro.

El último procedimiento se produjo el domingo en la ciudad cordillerana, tras la muerte de una paciente que no había registrado su voluntad de donar órganos. Sin embargo, la Ley Justina establece que todas las personas mayores de edad son consideras donantes, salvo que haya expresado su negativa en vida.

Germán Santamaría y Solange López, del hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Foto: Chino Leiva

«En el caso de la última donante, agradecemos a su familia por la comprensión y el acompañamiento. La ley Justina plantea que los mayores de 18 años somos donantes, si en vida no planteamos la negativa. Lo que hacemos ahora es solicitar acompañamiento -y no permiso- a la familia ya que están liberados de esa decisión dura en un momento tan difícil«, señaló Santamaría.

Resaltó que cuando los pacientes permanecen internados en el área de Terapia Intensiva, «la prioridad es salvarles la vida. Pero muchas veces tienen lesiones neurológicas catastróficas. No hay opciones terapéuticas. Generalmente, hablamos de hemorragias cerebrales masivas o traumatismos de cráneo graves que evolucionan hacia la muerte encefálica».

«Una vez determinada esa situación y luego de hablar con la familia, se piensa: ¿qué más se puede hacer? Y lo cierto es que se puede ayudar a otras personas que no conocemos, ni vamos a conocer. Sabemos a dónde van los órganos aunque no vemos los rostros de esos pacientes. Solo sabemos que existen. Las familias deben saber que, con ese acto de donación, su familiar pudo dar vida a otras personas», destacó el médico.

El último procedimiento de procuración en Bariloche llevó 24 horas, desde el diagnóstico de muerte encefálica, la búsqueda de potenciales receptores compatibles -pacientes de prioridad por la gravedad- y la cirugía. El equipo estuvo conformado por los cirujanos ablacionistas, instrumentadores y anestesistas.

Los riñones fueron trasladados a Buenos Aires en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas; mientras que el hígado se llevó en un vuelo sanitario a un paciente de urgencia también en esa ciudad.

«En este caso, los órganos ya fueron implantados con éxito. Le comentamos a la familia de esta paciente que murió joven, de forma prematura, para que sepan que, más allá de la lamentable situación, ayudaron a otras personas. Ayuda al duelo».

Donación de córneas

Solange López, coordinadora de la Unidad y enfermera de Terapia Intensiva, contó que más allá del Programa de Muerte Encefálica, está vigente el de Donación en Parada Cardíaca (donantes no de órganos sino de tejido de córneas) desde hace más de cinco años: «Llevamos con éxito más de 18 operativos de córnea, es decir 36 córneas disponibles para personas ciegas. Se priorizan a los pacientes en lista de espera en Río Negro aunque, a veces, recibimos solicitudes de otras provincias».

Insistió en que cuando se produce una muerte, «se acompaña a las familias a transitar el dolor, pero a la vez, les comentamos que está la posibilidad de brindar una segunda oportunidad a alguien más. Por ejemplo, donando córneas».