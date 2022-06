Cómo hacer un reclamo si se sufrió una estafa con Mercado Libre

El viernes, una vecina de Neuquén publicó que la habían estafado con una compra de Mercado Libre. En la caja, en vez de la computadora por la que había pagado, encontró un pedazo de mampostería. En su tweet, mencionó que había hecho el reclamo y consultaba si a alguien le había funcionado. A continuación, explicamos cómo es ese reclamo.

Desde Mercado Libre, indicaron que si la compra fue por su web se debe ingresar en «Mi cuenta», luego a Ayuda y seleccionar la opción correspondiente.

Desde la empresa explicaron que si el vendedor no responde, «el equipo especializado tomará las acciones que correspondan». Aclararon que si el pago se encuentra en mediación, es porque está retenido por la empresa y el vendedor no podrá utilizar el dinero hasta que el reclamo pueda resolverse.

Mercado Libre da 30 días para hacer un reclamo desde la fecha en la que se recibió la compra o 28 días si el producto no llegó.

Otra opción es recurrir al Defensor del Cliente para que vuelva a analizar el reclamo. Aclararon que dará una solución en menos de tres semanas si cumplen estos requisitos: el problema es por la compra de un producto en Mercado Libre, no se recibió la compra, el producto tiene defectos o es distinto, el reclamo en Mercado Libre no se cerró a favor del cliente, el monto que se reclama no supera los $ 20.000, todavía no se inició una denuncia en un organismo oficial ni se canceló en caso de haberla iniciado.

La opción por fuera de Mercado Libre es hacer la denuncia ante Defensa del Consumidor de la localidad donde corresponda.