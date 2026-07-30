Cómo será el nuevo sistema de elección de la Reina Nacional de la Nieve

En la edición 55 de la Fiesta Nacional de la Nieve se elegirá Reina de la Nieve por tercera vez consecutiva. La elección entre las diez candidatas será el domingo 17 de agosto, casi al cierre del evento. Pero en esta ocasión, el sistema para elegir a la soberana será el mismo que se implementa en la Fiesta de la Vendimia, en San Rafael, Mendoza, para garantizar más transparencia.

El intendente Walter Cortés conoció este sistema que cuenta con 90 años de trayectoria comprobada durante su visita al evento en enero y decidió implementarlo en la Fiesta Nacional de la Nieve a fin de «blindar el proceso contra cualquier tipo de suspicacia y garantizar que las candidatas se sientan cuidadas y respetadas».

Desde el Municipio de Bariloche, explicaron que el proceso eleccionario será presencial y se desarrollará el mismo domingo de la elección en el Centro Cívico. El público deberá contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y no se considerarán válidas las versiones digitales de “Mi Argentina” ni fotocopias. «Todo el operativo estará físicamente asentado en la Sala de Prensa y supervisado, de principio a fin, por un escribano o escribana pública», aclararon.

El mecanismo de selección de los votantes se activará mediante un sorteo en vivo con bolillero. La escribana a cargo extraerá una o dos bolillas que determinarán la terminación de DNI habilitada para sufragar (por ejemplo, los terminados en 1 o en 3). A partir de ese momento, se abrirá una ventana de tiempo de dos horas -con límite hasta las 19, previo a los shows nacionales- para que los ciudadanos cuya terminación coincida se acerquen a la mesa escrutadora a emitir su voto mediante el sistema de boleta única.

«La muestra representativa estará compuesta por un cupo total de 300 votos, lo que equivale a entre un 7 y 8 por ciento de la masa de gente estimada en la plaza (calculada en unas 5.000 personas). Estadísticamente, este volumen supera con creces los estándares utilizados por las consultoras más rigurosas del país», indicaron. Del total de sufragios, aproximadamente 200 corresponderán al público general surgido del sorteo, mientras que el resto se distribuirá equitativamente entre las familias de las candidatas y representantes de la vida social e institucional de Bariloche.

Rafael Tapia explicó el método que se usa en la Fiesta de la Vendimia en Mendoza. Foto: gentileza

Según recalcaron, para garantizar la máxima nitidez del acto, el sistema funcionará solo el domingo, «evitando la guarda prolongada de urnas de un día para otro». Además, las pantallas gigantes del escenario principal y los locutores oficiales irán informando paso a paso la mecánica; mientras que un circuito cerrado transmitirá el trabajo de la mesa escrutadora. Esta junta estará conformada de manera plural por la escribana, referentes de la Comisión de Festejos, cámaras empresariales y fiscales designados por cada una de las postulantes.

Finalmente, la mesa realizará el recuento a puertas cerradas, labrando el acta correspondiente y el escribano colocará los resultados finales «en tres sobres cerrados e inviolables», correspondientes a la Reina, Primera Princesa y Segunda Princesa. «Mientras los sobres son trasladados al escenario mayor para el anuncio público, los integrantes de la mesa escrutadora permanecerán retenidos en el recinto sin poder salir hasta que se revelen las ganadoras, sellando así un procedimiento técnico impecable que devuelve la confianza, la tranquilidad a las concursantes y el verdadero protagonismo a la comunidad», señalaron.

Durante la presentación del nuevo sistema, Jaqueline Pichuman, de la Secretaría de Turismo con una vasta trayectoria en la coordinación de las postulantes, celebró que «representa un alivio histórico para las jóvenes participantes». Remarcó que «conocer de antemano las reglas claras, la fiscalización cruzada y la ausencia de intermediarios les brinda a las candidatas una vivencia de total comodidad y tranquilidad, permitiéndoles disfrutar plenamente del honor de representar los valores, la calidez y el espíritu de la comunidad barilochense ante el país y el mundo».