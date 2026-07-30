Cuando la ciudad despertaba, la nieve volvió a caer sobre Bariloche

A las ocho de la mañana, una nueva nevada comenzó a caer sobre Bariloche. Todavía era de noche, pero el movimiento turístico en la ciudad comenzaba a sentirse con turistas que salían de sus hoteles para abordar los micros que los llevarían hacia alguna excursión. El reflejo de la caída de nieve a través del alumbrado público seducía a la gente para tomar fotografías.

La nevada de este jueves sorprendió de alguna manera. Si bien había alerta amarilla por nieve emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, luego se cambió a un alerta naranja por lluvias. Por eso, a última hora del martes, desde la Delegación de Educación Zona Andina informaron que el ingreso a los establecimientos educativos sería a partir de las 9. Hasta las 8.40 del jueves, cuando se largó a nevar, no había aviso sobre la suspensión de clases.

El subsecretario de Protección Civil de Bariloche, Carlos Madjinca, admitió que, según lo esperado, «debería haber empezado a nevar en la madrugada, pero lo vemos recién ahora«. Aseguró que todas las delegaciones municipales están trabajando arrojando arena en distintos sectores de la ciudad.

«Hasta las 7 era un panorama: estaba húmedo. Pero ahora está empezando a acumularse nieve sobre la cinta asfáltica. Le pedimos a los conductores que salgan en vehículos en buen estado y que tengan cadena porque de a poco, empezamos a ver una acumulación. Todavía es leve, pero se presume que habrá nieve hasta la tarde«, reportó.

Madjinca advirtió que la nevada «viene del oeste y sudoeste». Y recordó que el tránsito por la ruta nacional 23 es con suma precaución ya que se registra una leve capa de hielo y nieve.

En la página web de la empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia, informaron que precipitaron 20 centímetros de nieve en la base en las últimas 24 horas y hay 70 centímetros de nieve pisada; mientras que en la cumbre, cayeron 60 centímetros en las últimas horas y hay 50 centímetros de altura de nieve pisada.

Según el secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, hay un 91% de ocupación en la ciudad: muchos turistas brasileños y público nacional que aprovecha el receso invernal.

Advertencia

Ante el pronóstico de lluvias y nevadas previsto para las próximas horas, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) recordó la importancia de no conectar desagües pluviales a la red cloacal.

«El ingreso de agua de lluvia al sistema sanitario incrementa significativamente el caudal que debe transportar la red y tratar la Planta Depuradora, saturando su capacidad operativa y aumentando el riesgo de desbordes e inconvenientes en el servicio», manifestaron.