Con la suba del dólar, cambió el perfil de los migrantes

La pandemia marcó un antes y un después en el desembarco de migrantes en Bariloche. Hasta el 2020, gran cantidad de venezolanos se radicaba en la ciudad, superando incluso a los chilenos. En el último tiempo, la Delegación de Migraciones detectó un crecimiento de europeos, norteamericanos y brasileños.

“Antes, el 50% de los migrantes era chilenos; hoy ese porcentaje cayó al 10%. Ya no tenemos tantos migrantes de países limítrofes, como antes, que solían venir a trabajar. El cambio ya no les conviene para mandar remesas”, aseguró Ignacio Santos, de la Delegación de Migraciones en Bariloche.

“En cambio -continuó-, registramos gran cantidad de jubilados, pensionados y trabajadores nómades de Europa a los que les conviene venir por la diferencia cambiaria. La mayoría tiene ingresos en el exterior. Entonces, alquilan una propiedad en dólares y les rinde”.

Santos consideró que la situación en Migraciones es un termómetro de lo que sucede a nivel económico en el país. Puso como ejemplo el paso Cardenal Samoré: “Antes hablábamos de 70 argentinos y 30 chilenos; ahora es al revés”, indicó, en relación al flujo de turistas chilenos que visita Bariloche y realiza tour de compras en los supermercados y mayoristas.

Desde el 2020 al día de hoy, la Delegación de Migraciones ha firmado 3500 disposiciones de radicaciones en Bariloche y la región. De ese total, unas 641 corresponden a europeos y norteamericanos y unas 202, a brasileños. A su vez, alrededor de 42 rusos y ucranianos se radicaron en Bariloche, El Bolsón y Lago Puelo en los últimos años a raíz de la guerra.

Desde Barcelona y Maceió

Natalia Calvo, oriunda de Barcelona, desembarcó en Bariloche un año atrás. “Supe de la ciudad al trabajar una temporada en Andorra. Me hablaron tanto de la Patagonia Argentina que decidí venirme: sin nada, buscando trabajo. Llegué a Bariloche un 11 de mayo, tiré Curriculum Vitae por todos lados. Estaba medio perdida, pero tuve mucha suerte porque encontré un empleo en la recepción del spa de un hotel”, contó.

Esta española de 33 años además estudia masoterapia. “Siempre me moví por todos lados. Lo cierto es que Argentina tiene todos los climas, todos los paisajes y esa conexión con la tierra que me encanta. Bariloche me enamoró con sus lagos y montañas”, dijo y agregó: “Lo cierto es que en España las cosas no están tan bien. Por eso, no me importó mucho la situación económica de Argentina y la inflación. Decidí vivir acá y no me fue mal. De hecho, el país me recibió muy bien”.

En octubre del año pasado, la brasileña Regina Melo, de Maceió, consiguió una entrevista de trabajo en un hotel de Villa Mascardi. Un mes después, volvió a Bariloche para quedarse por la temporada de verano. Luego, consiguió un nuevo empleo en una agencia de viajes receptora de público brasileño.

“Tuve ganas de conocer el sur de Argentina. Quería vivir la experiencia de la nieve. Me llaman mucho la atención los paisajes de montaña, el trekking, la escalada y el esquí”, advirtió esta mujer de 30 años.

Ante la escacez de alquileres, Regina no consiguió vivienda y hoy, comparte con sus compañeros de trabajo una casa que alquilaron sus empleadores en Villa Los Coihues. “Trabajé tres años en un restaurante en el sur de Brasil y muchos brasileños que, por la pandemia no habían podido viajar a Bariloche, me recomendaron conocer el sur de Argentina”, aseguró.

Está convencida de haber elegido Argentina para radicarse pese a la inestabilidad económica: “También tenemos una crisis económica en Brasil, aunque la moneda es más estable. Pero elegí vivir en este país como experiencia de vida. Me costó mucho entender todos los tipos de dólares”. La joven dijo estar fascinada por “las cuatro estaciones tan marcadas”, pero a la vez, reconoció que “es duro no encontrar un lugar donde vivir”.