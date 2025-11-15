Con música, atuendos, danzas y caballos, el centro de Bariloche se vistió de tradición

Poco a poco, cientos de paisanas y gauchos comenzaron a llegar a la calle Mitre de Bariloche, a media mañana del sábado. Grandes y chicos lucían sus atuendos orgullosos Algunos llevaban banderas argentinas y no faltaban las guitarras ni las banderas de cada agrupación. Se iban ubicando en fila, esperando su turno para dar inicio al Paseo Criollo para celebrar el Día de la Tradición.

Los turistas que recorrían el centro comercial de Bariloche observaban maravillados semejante puesta en escena, sin dejar de sacar fotografías. Otros se sentaban a un costado de la calle dispuestos a no perderse la largada del desfile. No faltaron quienes levantaban sus brazos para simular una danza folklórica. Y quienes se animaron a bailar. En una esquina, un hombre iba y venía, sosteniendo los brazos de un niño que recién arrancaba a caminar. El bebé llevaba una boina diminuta, unas bombachas y un ponchito rojo y se robó la mirada de muchos transeúntes divertidos.

Once agrupaciones participaron del PAseo Criollo. Foto: Marcelo Martinez

Un grupo de chicos malambeaba en el centro de la calle. Quizás ansiosos por el comienzo del desfile o para contrarrestar los 12 grados de la mañana. No faltó el mate de los acompañantes.

De pronto, uno de los integrantes del Centro de Abuelos Amanecer comenzó a guitarrear y ofreció una canción. Una pareja de una agrupación de danzas comenzó a agitar sus pañuelos celeste y blanco y se dispuso a bailar, para hacer más amena la espera. Se sumaron dos parejas más. Cuando la canción terminó, los bailarines se abrazaron, mientras el público aplaudía con entusiasmo. El guitarrista gritó conforme: «¡Vamos! Que esto es alegría».

Once agrupaciones participaron del PAseo Criollo. Foto: Marcelo Martinez

Alfredo Troncoso es su nombre y lucía un sombrero negro, una bombacha y chaleco negro, una camisa blanca y un pañuelo anudado al cuello con los colores patrios. «Estoy muy contento de participar, de compartir nuestras tradiciones, de ofrecer una canción y que la agrupación El Antiguo se inspire para bailar en este día especial. Hago música alegre y canto improvisando. Soy semi completo. Es que soy paisano de campo de Río Chico«, dijo bromeando a diario RÍO NEGRO. De inmediato, retomó la payada: «Seguro estaban mirando que estaba haciendo una nota. Así me estoy presentando en este día. La nota en la que aquí salí, mi alma está llena de gozo. Buenos días, Bariloche, les dice Alfredo Troncoso». La Mitre estalló en aplausos, una vez más.

El intendente Walter Cortes dio inicio al desfile que fue encabezado por los veteranos de Malvinas. «Hoy rendimos este homenaje. Somos paisanos del abrazo, del mate, la boina pero también somos gente de laburo. Y como prometí desde un primer momento, ¡que vuelvan las tradiciones a nuestra ciudad!«, dijo Cortes que, de inmediato, le cedió la palabra al payador Omar Quinteros que animó el encuentro junto a otros dos colegas de Teca, Chubut, y Fitz Roy, Santa Cruz.

El desfile por la calle Mitre captó la atención de los turistas. Foto: Marcelo Martínez

Con música y payadas, finalmente comenzó el Paseo Criollo en el que desfilaron 11 agrupaciones.

Natalia Román, integrante de la agrupación El Redomón, contó que baila folklore desde hace 29 años. «Estamos acá para revalorizar las tradiciones y porque nos encanta bailar. Por más que estuviera nevando, acá estaríamos. Es algo que emociona, incluso ver a niños tan pequeños», comentó.

Los integrantes del Ballet Municipal Tolkeyén que, cumplió 32 años, encabezaban el desfile de las agrupaciones foklóricas. «Estamos acá presentes para representar nuestra tradiciones, con nuestros niños, preadolescentes y adolescentes, juveniles, adultos e incluso adultos mayores. Estamos felices de volver con este tradicional desfile por calle Mitre que se había trasladado a la Onelli«, expresó Romina Barra, una de las docentes.

Muchos llegaron a caballo desde Ñiihuau. Foto: Marcelo Martinez

Joaquín García se sumó hace tan solo dos meses a la agrupación de ballet Estampas del Ayer, pero decidió participar del desfile. «Somos 50 adultos y niños que amamos el folklore y llevamos en el pecho esto de la tradición, el compartir y la familia. Por eso, acá verás padres, niños y hermanos. Nos enfocamos en el amor, no tanto en la competencia. Es como una segunda familia«, resumió el joven.

Tampoco faltaron los 50 integrantes de la Agrupación Tradicionalista Los Cerrillos que ya cumplió los 66 años. «Somos una de las más antiguas y es la única peña tradicionalista que queda en la ciudad. Nos convoca bailar, honrar nuestras tradiciones que recibimos de nuestros abuelos y nosotros estamos pasando a las nuevas generaciones», expresó Walter Sepúlveda.

Tres payadores animaron el desfile. Foto: Marcelo Martinez

«¿Por qué estamos hoy acá? -se preguntó-. Para mostrar con orgullo nuestras danzas, nuestra vestimenta, nuestras comidas. La tradición es eso y más: es encuentro, compartir, la música. Y acá en sur es todo un tema: hay mucho campo, mucha historia«.

Rubén Pichunlef, del área de Cultura de Bariloche, recalcó que las actividades culminan con una fiesta de jineteada en el predio de Alas Argentinas en Ñirihuau y una presentación del Instituto de Arte Folklórico en el Centro Cívico, junto a bailarines de todo el país.