Día Mundial de la Diabetes: una de cada cuatro personas tiene la enfermedad y la mayoría no lo sabe

Uno de cada cuatro argentinos tienen diabetes. La prevalencia de esta enfermedad crónica se disparó en los últimos años y hoy, se estima que hay más de 4 millones de personas en el país que conviven con ella, aunque solo 4 de cada 10 lo saben. El resto desconoce su diagnóstico.

Según la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, el 12,7% de la población tiene diabetes. De ese porcentaje, el 90% corresponde a la diabetes tipo 2 y el 10%, a la diabetes tipo 1.

Río Negro y Neuquén no escapan a las estadísticas nacionales. Incluso, la última encuesta de factores de riesgo del 2018, arrojó que la prevalencia de diabetes en Neuquén era del 14%, es decir por encima de la media nacional.

«La tendencia va en aumento«, admitió Romina Luján, referente del Departamento de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud de Neuquén y aclaró: «El problema es que esta enfermedad, al principio, presenta síntomas inespecíficos que la persona no suele relacionar con la diabetes«. Enumeró que el paciente siente mucha sed, orina mucho más de lo habitual -sobre todo a la noche-, tiene polifagia -excesivo apetito-, registra pérdida de peso inexplicable y visión borrosa y, cansancio y decaimiento. «Muchas veces, no se asocia todo esto con la diabetes. Por eso la importancia del control médico anual«, recalcó Luján.

Suba de diabetes por hábitos inadecuados

El aumento de la diabetes tipo 2 está vinculada al sobrepeso, la obesidad y hábitos poco saludables. Por eso, el foco se pone en modificarlos como así también en la detección a tiempo de la enfermedad para evitar complicaciones.

«La diabetes 2 va en aumento porque está asociada a factores de riesgo, como el sobrepeso, el sedentarismo y malos hábitos alimentarios. Todo eso lleva a la obesidad que hace que las personas tengan resistencia a la insulina y terminen con una diabetes tipo 2», explicó Marina Deorsola, médica clínica y subsecretaria de Articulación de Programas de Salud del Ministerio de Salud de Río Negro.

En esta provincia, el sistema de salud pública registra bajo Programa de Diabetes a 15.792 usuarios, de los cuales 6.500 se encuentran «insulinizados» (requieren la administración de insulina). No todos corresponden a la diabetes tipo 1, a veces son del tipo 2. En tanto, hay 28 pacientes pediátricos empadronados que van de los 4 a los 16 años.

Neuquén tiene registrados 19.250 personas con diabetes, de los cuales 620 son tipo 1 y el resto, tipo 2. «Solo hablamos del sistema público. En tanto, el Instituto de Seguridad Social de Neuquén tiene 15 mil pacientes por el Plan de Diabetes -que se suman a otros que tienen obra social-. Tengamos en cuenta que Neuquén tiene una población de 750 mil habitantes y 95 mil personas tienen diabetes. Hay que considerar además que 3 de cada 10 no lo saben. Por eso, la necesidad de pesquisar«, lamentó Luján.

Reconoció que las edades llaman la atención: cada vez se diagnostican personas más jóvenes. «Antes, veíamos la tipo 1 en la población infanto juvenil y la tipo 2 en adultos. Pero cada vez más se ven adolescentes con obesidad que son diagnosticados con diabetes tipo 2«, planteó.

La mayoría de estos pacientes -tipo 2- usa medicación oral y puede modificar favorablemente el avance de la enfermedad si corrige los factores de riesgo, como la disminución del consumo de alcohol, la práctica de actividad física, de acuerdo a la edad y su estado físico, y el descenso de peso.

«La diabetes, junto a la hipertensión, son los dos principales factores de riesgo de las patologías cardiovasculares, como el infarto y el accidente cerebro vascular, unas de las principales causas de muerte en Río Negro«, indicó Deorsola.

La mayoría de los diagnósticos de diabetes llegan cuando el paciente ya presenta complicaciones. Por eso, los especialistas insisten en la necesidad de la detección temprana para lograr un tratamiento oportuno. «Se hace una evaluación de riesgo cardiovascular, si evalúa si la persona es sedentaria, si tiene sobrepeso, si tiene colesterol o hígado graso, si fuma, si tiene antecedentes de infarto o ACV a edades tempranas. Con una calidad de vida más saludable, podemos evitar llegar a la diabetes o bien controlándola, evitamos complicaciones«, señaló Deorsola. Recalcó que a veces, la enfermedad puede derivar en una discapacidad. «Una persona con un ACV -mencionó- puede quedar con secuelas».

Los especialistas sugieren realizar un control anual a partir de los 40, 45 años, aunque muchas veces, la persona registra factores de riesgo a edades más tempranas.

Enfermedades silenciosas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un 12.7% de los pacientes mayores de 18 años en Argentina son diabéticos; mientras que 35,4% son hipertensos. Son enfermedades silenciosas que no presentan síntomas, excepto cuando surgen complicaciones.

Por eso, Deorsola advirtió que en Río Negro han implementado la estrategia «Heart» de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). «Permite visualizar a ese paciente no bien ingresa al primer nivel de atención de salud para tener un diagnóstico temprano de hipertensión y diabetes», dijo. Explicó que se usa una «especie de calculadora con escalas y scores en las que vamos cargando los factores de riesgo que nos permite saber que ese paciente, en 10 años, podría desarrollar diabetes. Entonces empezamos a trabajar para modificar esos factores de riesgo para evitar que sea diabético».

Deorsola fue contundente: «Si no empezamos a cambiar los hábitos saludables, vamos a llegar a números más altos. Hoy representa nuestra principal carga de morbilidad: es de lo que más se enferma la población. Y son pequeños cambios -dejar de fumar, hacer actividad física a diario- que pueden tener un gran impacto en la diabetes, hipertensión y las complicaciones«.