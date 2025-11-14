Cruces y respuestas por los números del Presupuesto 2026 en Neuquén

La ampliación de la Ruta 22 fue una de las consultas sobre el presupuesto 2026 (foto Cecilia Maletti)

Los números de la transformación de la nueva ruta 22, la licitación del Complejo Ambiental Neuquén para el 2026, el transporte público y la falta de rendición de cuentas de 2025 formaron parte de las consultas que le plantearon los concejales al subsecretario de Hacienda de la ciudad, Juan Dutto.

Fue la segunda ronda de consultas sobre el presupuesto de 557.000 millones de pesos que presentó el intendente Mariano Gaido para el 2026.

Hubo una exposición de los números que ya se habían comunicado en conferencias de prensa, comunicados y en redes y luego llegó el intercambio de algunos datos, chicanas políticas, de intervenciones del oficialismo en favor de la postura oficial y detalles sobre obras y los lotes con servicios que fueron derivadas a los próximos encuentros, previstos para la semana próxima.

El miércoles y el jueves irán al Deliberante los secretarios de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola; el titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata y el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán y las consultas sobre los lotes con servicio y la ampliación de la Ruta 22, fueron derivadas a ellos.

Entre otros datos, Dutto reveló, por ejemplo, que en las cuentas municipales hay 15.000 millones de pesos recaudados para la construcción del Complejo Ambiental Neuquén (CAN) que está previsto que se licite en los próximos meses. Indicó que la mega obra superará los 30 millones de dólares y que los fondos logrados mediante la tasa CAN en las boletas de CALF, no alcanzarán.

«El resto será saldado de rentas generales», le dijo a los concejales.

Desde la oposición le preguntaron por qué no había remitido informes del ejecutado 2025 y Dutto especificó que la empresa que ganó la licitación para modernizar el sistema de administración le impidió publicar los números o enviar rendiciones. «A veces se tarde uno o dos meses», se intentó mitigar desde la presidencia de la comisión, aunque la insistencia fue que al mes de noviembre, el Ejecutivo no publicó ni remitió al Deliberante los datos de los gastos de este año.

Las concejales le recordaron que la dejadez informativa estaba bajo la causal de incumplimiento de deberes. «Hasta 2024 tuvimos ejecuciones mensuales, las últimas son de octubre, noviembre y diciembre, en 2025 no tuvimos un detalle, no sabemos lo que efectivamente han gastado», dijo la concejala de Pluralistas.

La consulta sobre los subsidios al transporte logró definiciones como por ejemplo que el 95% de las transferencias (subsidios), se las lleva el transporte público. Dutto aseguró que sin los aportes de la municipalidad, el boleto del colectivo tendría un costo superior a los 6.000 pesos y que era una definición política mantener el actual esquema, ya que ni la provincia ni la Nación aportaban al sistema público.

Según cifró, la tasa vial, que se implementó en las estaciones de combustible (4% sobre el litro de nafta sin impuestos) tuvo una recaudación de 10.000 millones de pesos.

El secretario que el gasto está definido en un 42% para la Obra Pública, 31% para bienes y servicios, 25% para sueldos y un 2% para organismos descentralizados, como la Defensoría del Pueblo y la Sindicatura municipal. Insistió en el superávit de los gastos corrientes en más de un 42% y discutió con el concejal José Luis Artaza sobre el concepto, que para el libertario se trata del «previsión de ahorro corriente, porque el superávit es luego de ejecutado», le insistió.