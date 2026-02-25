La ciudad de Neuquén contrató a una consultora para el seguimiento técnico de la avenida Mosconi

La municipalidad de Neuquén contrató los servicios profesionales de la empresa IATASA para llevar a cabo el seguimiento técnico de la obra de la avenida Mosconi, para el tramo en ejecución desde Linares a Gatica. La inspección de obra tendrá un valor cercano a los 2.000 millones de pesos.

La adjudicación se produjo por licitación privada, de la cual participaron tres firmas, según el decreto de modificación presupuestaria para 2026. La obra de la Mosconi está prevista en los gastos de este año de obra pública, con una adjudicación de más de 67.000 millones de pesos (por licitación pública) a la Unión Transitoria de Empresas RJ Ingeniería y CN Sapag.

La asistencia técnica e inspección en este tramo se contrató con IATASA por un valor de 1.970 millones de pesos el 13 de febrero. El contrato se fijó por 360 días corridos, en consonancia con el tiempo de ejecución que fue previsto para el tramo de 2,2 kilómetros de ampliación a cinco carriles por mano que ejecutan RJ y CN.

El sector intervenido con movimientos de suelo de la avenida Mosconi es el comprendido entre Chubut y Don Bosco, con paso habilitado en los cruces de Olascoaga, Chubut y Don Bosco. El tránsito sobre la multitrocha se desvía por las laterales de Lastra y Planas, que hoy estaban saturadas por un notable aumento de vehículos en el horario de ingreso escolar, en el día de inicio de las clases del ciclo primario.

Según se anunció, para el fin de semana todo el tramo licitado (desde Gatica a Linares) estará cortado en el eje central. Los trabajos son de extracción de pavimento, cemento y arbolado, ya que la nueva traza de la Mosconi no solo se amplía a 5 vías por lado, sino que se «baja» a la altura de la avenida Olascoaga, al menos unos dos metros de su trazado actual.

«La altura del terraplén respecto a la ciudad es variable; no es uniforme y puede ser que mientras en algún lugar está a dos metros, en otros la diferencia sea menos», detalló el secretario de Infraestructura de la municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola.

Respecto a la contratación de IATASA, explicó que cada obra requiere de un «ida y vuelta» entre quien construye, y quien controla y verifica que la ejecución sea la correcta. «Depende del tamaño de la obra y de la complejidad, la cantidad de involucrados; en este caso (por la Mosconi) calculo que tendremos de 5 a 10 ingenieros para todo lo que sea necesario respecto a la ingeniería de detalles del proyecto en la ejecución y la inspección de toda la obra», dijo.

La ampliación en el acceso de la Mosconi desde los puentes

La segunda mega intervención de la Mosconi está pronta a comenzar, luego de que se definiera la licitación pública en favor de la contratista (también en Unión Transitoria de Empresas) Omega y Arco, que presentó el menor valor por el tramo, que tenía un presupuesto oficial de 35.436 millones de pesos.