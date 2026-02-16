Qué dijo la oposición de los proyectos planteados por Mariano Gaido en la apertura de sesiones del Deliberante de Neuquén

“No sabía del banco ni de la agencia de desarrollo e inversiones, hay que ver el enfoque que se le da, hay que ver los proyectos”,dijo el concejal José LuisArtaza, del bloque Fuerza Libertaria al ser consultado por los anuncios del Ejecutivo Municipal en la apertura de sesiones del domingo. El resto de los bloques se manifestaron cautos tras el discurso de apertura del intendente Mariano Gaido.

El intendente Mariano Gaido intentó ser sintético, pero su discurso superó las dos horas con las obras y nuevas medidas para la ciudad en la apertura de sesiones 2.026 del Deliberante. Sorprendió con iniciativas como la creación de un nuevo transporte público eléctrico, la apertura de una agencia de desarrollo y de un banco digital de la ciudad.

Desde Comunidad, Laura Pérez consideró que las obras detalladas “van a requerir más de dos años de gestión, está planteando una continuidad del proyecto político”, opinó. Agregó que el anuncio del banco y la agencia de desarrollo “es un paquete económico enorme: hay que verlo; ojalá llegue la información al Conejo en tiempo y forma, conocer los detalles y que lo vengan a presentar como corresponde”, insistió. Opinó que «lo importante son los consensos, con estas obras de mucha inversión, ojalá que puedan estar en tiempo y forma en el Deliberante».

Nicolás Montero (LLA) cuestionó el discurso de Gaido (foto Oscar Livera)

Desde La Libertad Avanza, Nicolás Montero, dijo que al no contar con el proyecto ejecutivo “no sabemos los alcances y objetivos de tener un banco propio, no podría hacer un análisis crítico para bien o mal de lo que sería esa herramienta para la ciudad. Me sorprendió que no dijera nada del enorme aumento de los retributivos”, agregó.



Por su parte, desde el FIT Unidad, la concejala Julieta Katcoff dijo que el banco y la agencia de desarrollo “está muy lejos de las necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad, planteó explotar al máximo el comercio, turismo y los negocios inmobiliarios , pero nada dijo del agua potable que falta en los barrios”.

En su opinión, el intendente «consolida un discurso de endeudamiento cero cuando vemos una deuda profunda con los vecinos y vecinas de la ciudad. Es una ciudad delineada para explotar al máximo el comercio, el turismo y los negocios inmobiliarios, por eso esto del transporte público que conocimos hoy», sostuvo.

Artaza agregó: «no estoy de acuerdo con lo que dijo de que tiene la misma cantidad de empleados que cuando asumió, hay 1.000 empleados más, luego se acomodó». Agregó que el Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) «siempre estuvo complicado, antes y ahora. No hay ninguna (caja jubilatoria municipal) que le sobren recursos porque hay pocos activos para los jubilados que tiene».

Sobre el banco digital y la agencia de desarrollo de inversiones, dijo que hubo iniciativas durante el gobierno de Pechi Quiroga que no dieron buenos resultados, pero inisitió en que «hay que ver lo que presentan y el enfoque que se le da, supongo serán préstamos para emprendimientos; puede ser bueno».

Montero también cuestionó que el jefe comunal «no dijera nada de los retributivos que aumentaron tanto que en enero recibió críticas y marchas. Nosotros planteamos proyectos para la disminución de las tasas de baldíos y retributivos. Habló de eliminar 50 tasas que no le mueven la aguja al vecino y la que subió un 800 por ciento, no dijo nada», criticó.

José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) dijo que esperarán a conocer los proyectos del Ejecutivo (foto Oscar Livera)

Los proyectos del Ejecutivo que ingresaron al Deliberante

La sesión continuó en el recinto después del discurso del Ejecutivo. Un gran porcentaje de los anuncios requiere de la autorización de los concejales (por más de dos tercios de los votos) para la puesta en marcha de esas iniciativas en 2026, como la nueva agencia de desarrollo o el banco digital.

Del municipio ingresaron los proyectos para eximir de licencia comercial a los negocios frente a la nueva avenida Mosconi en obra y el año gratis de habilitación para los locales que inicien la actividad comercial en 2026 en la ciudad. También ingresó la iniciativa de eliminación de tasas, uno de los anuncios. El intendente habló de 50 tasas que serán quitados de la tarifaria.

Por otra parte, fueron destinados a comisión las iniciativas de los bloques políticos como el de Fuerza Libertaria para la modificación de tasas municipales, los de declaración del PRO, para que el Ejecutivo analice la reducción de la tasa de baldíos y la iniciativa conjunta de LLA, CC ARI y Pluralistas para reducir el monto de los retributivos.

La próxima sesión se fijó el 26 de febrero.