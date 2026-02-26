Avenida Mosconi: el Deliberante autorizó un año gratis de licencia para los comercios frente a las obras

Por una amplia mayoría, los concejales aprobaron hoy la eximición de tasas de inspección e higiene y otros tributos de comercio durante 2026 para los negocios ubicados frente a la obra de la avenida Mosconi desde el puente carretero hasta la calle Gatica.

Se trata de dos iniciativas que fueron enviadas por el Ejecutivo y que el intendente presentó en la apertura de sesiones del 15 de febrero, al igual que otra ordenanza que también consiguió la adhesión del cuerpo, que sancionó la eliminación de 5 tributos.

El presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) explicó que se abordó la iniciativa del Ejecutivo y se dio curso por considerar que se trata de los vecinos más afectados por el proceso de transformación de la vieja ruta 22.

«Se les exime del derecho a inspección e higiene, de la tasa por el control de seguridad, la de ocupación, publicidad y propaganda» entre otros contenidos como parte de la habilitación comercial hasta el 31 de diciembre de 2026, se explicó en la sesión.

Artaza agregó que en el caso de aquellos que ya lo hubieran pagado, se les acreditará a favor en futuras liquidaciones. Serán obligaciones de los comerciantes tener su licencia comercial al día y haber hecho la última declaración jurada de 2025, parámetro con el que la comuna fija los tributos municipales.

Estarán incluidos los monotributistas y los comercios con facturación superior a los 2.000 millones de pesos, los talleres mecánicos, los de repuestos del automotor, los salones de exposición y ventas de vehículos y las tapicerías, entre el detalle autorizado.

Quedarán fuera del beneficio, los bancos y entidades financieras.

Artaza indicó que el municipio, como autoridad de aplicación, definirá cuáles de los negocios relevados en la traza de la avenida Mosconi, entrarán dentro de los beneficios.

«Cuando contemos con la ordenanza, iremos a notificar personalmente: desde comercio y de ingresos públicos», se indicó desde el Ejecutivo. Explicaron que los dueños de los locales ya comenzaron a consultar y que uno de los requisitos para estar exentos será tener las habilitaciones al día; aunque se aclaró que en caso de que estén rezagados, se darán plazos para la regularización.

Los proyectos enviados por el Ejecutivo tuvieron una rápida sanción, en la primera sesión del año luego de la apertura del 15 de febrero (foto Florencia Salto)

Desde Confluencia Neuquina, Romina Miranda destacó que la iniciativa era un respaldo y acompañamiento al sector ante la ampliación de la multitrocha, como un proyecto fundamental para la gestión, que llevará al crecimiento general de la ciudad, dijo. Recordó que la obra se hacía con fondos municipales y que involucraba un salto de calidad como proyecto de mediano y largo plazo hacia el desarrollo y crecimiento de la ciudad.

Desde el oficialismo, el concejal Atilio Sguazini destacó que el mega proyecto se puso en marcha luego de tres años y medio que se trabajó con Nación para lograr el consenso de la viabilidad de la modificación y sostuvo que será un «paliativo para la vida comercial alterada» durante el año que demoren las tareas en la traza.

5 tasas quedaron sin efecto: transferencias por inscripción de actividades, licencias sin local o establecimiento, la baja de licencia comercial, transferencias, inscripción de actividades sin local o establecimiento y la entrega de documentos.

Sigue en estudio el año de «habilita gratis

Los dos proyectos que mandó el Ejecutivo, el de la derogación de cinco tasas y la exención de tributos comerciales a los negocios en la linea de las obras de la Mosconi, se aprobaron de manera expedita y sobre tablas, a modo express.

No ocurrió lo mismo con el «habilita gratis» por un año destinado a beneficiar con la licencia comercial gratis en el primer año de actividad comercial. Según se indicó desde la comisión, se debía a ajustes en el proyecto que fue remitido por el municipio. La inclusión de los gastronómicos fue un tema debatido en la comisión.

Desde Ingresos Públicos se indicó que aún está en vigencia el «habilita gratis» por 6 meses y que, en cuanto se cuente con la anuencia de la extensión del beneficio, se aplicará a los negocios que abran en este primer semestre.