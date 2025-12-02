Conflicto gremial marítimo en Chubut: tensión por una medida que paralizó parte de la pesca de langostino

La Prefectura Naval Argentina a través de la División de Seguridad de la Navegación y Protección Ambiental dispuso finalizar, a partir del 1 de diciembre, la «autorización» de embarco mediante la potencia reducida.

Debido a esto, el Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) paralizó parte de la pesca del puerto de Rawson ya que la resolución de Prefectura Naval obliga a las embarcaciones a llevar un maquinista a bordo, situación que llevó a los armadores a bajar un marinero.

Esto desató un inesperado conflicto en el puerto de Rawson, que se encuentra en plena temporada de pesca de langostino en aguas provinciales. El SOMU decretó este lunes el paro de actividades y lo notificó ante la Secretaría de Trabajo de Chubut.

Paro de SOMU en el puerto de Rawson

Los delegados del SOMU de Rawson, Daniel Cisterna y Gustavo Viel notificaron de la medida de fuerza a la autoridad laboral, como así también a la Secretaría de Pesca, a la Prefectura Naval Argentina y la Asociación Civil de Pescadores Artesanales de Rawson (APARCh).

En el escrito indicaron que “tal fuera advertido en reiteradas oportunidades por esta entidad sindical a lo largo de los últimos meses, y atento a la reciente decisión de los armadores de los mal denominados ‘buques artesanales’ que operan en Puerto Rawson, efectuada en la madrugada del día 01/12/2025, en donde se procedió a desembarcar a un marinero aduciendo la necesidad de embarcar a un maquinista, en torno a la decisión de la Prefectura Naval Argentina de despachar dichos buques en virtud de la Potencia Efectiva Total y no de la Potencia Reducida, tal cual se viene haciendo hace años, nos vemos en la obligación de tomar medidas de fuerza sobre dicha flota en defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores marineros y el estricto cumplimiento de la legislación laboral y de la navegación”. Con el correr de las horas el gremio dijo que llegaban a 40 los marineros afectados.

La denuncia

En esa notificación, el SOMU lanza una severa denuncia al señalar que los barcos ingresan con mayor cantidad de cajones que lo que permite la Ley de Pesca, lo cual de ser cierto representa un hecho por demás grave. “Así las cosas y tal cual también ya fuera advertido, en el último tiempo, dichas embarcaciones se vieron llamativamente favorecidas por decisiones y leyes locales que se contraponen con leyes y reglamentaciones nacionales, en virtud de las cuales no solo lograron acrecentar su tamaño (eslora), sino su capacidad notable de pesca”, expusieron desde el gremio en referencia a que la nueva Ley de Pesca de Chubut autorizó incrementar la eslora de 9,90 metros a 10,50 metros y se pasó de un máximo de 100 cajones de langostino a 550 cajones por viaje.

Pero el SOMU denuncia que “hoy en día, dichos buques ingresan en ocasiones con 600 o 700 cajones de pesca, cuando hace apenas poco tiempo su capacidad máxima era de apenas 200 o 300”, dice al señalar la presunta violación de la normativa vigente y una grave falla en los controles de la Secretaría de Pesca de Chubut.

Los sindicalistas dijeron además que esta medida “es un riesgo cierto para los trabajadores de a bordo porque resulta muy peligroso que solo dos marineros manipulen esa cantidad de cajones. Es más, pone en riesgo sus vidas”.

Aseguraron que tomaron contacto con autoridades provinciales, pero no recibieron respuesta. Dicen que la medida continuará hasta tanto los marineros despedidos sean reincorporados.

La actividad pesquera artesanal genera puestos de trabajo locales y una distribución e inversión de los ingresos en la zona. La paralización de la salida de los barcos representa una importante pérdida para el sector que para nada compite con la flota amarilla, sino que maneja sus propios recursos.