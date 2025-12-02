Jornadas de Residentes en Cipolletti: humanización de los cuidados en salud en su séptima edición

«El miércoles es el Día del Médico y de las Personas con Discapacidad. Es una buena ocasión para trabajar sobre el lema de las Jornadas de Residentes de Salud del Comahue: la humanización de los cuidados», asegura Silvia Ávila, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

La médica genetista, docente universitaria y actual referente del decanato, trabaja en los preparativos para las Jornadas que este 2025 tendrán su séptima edición en la ciudad de Cipolletti con más de 244 inscriptos y 85 trabajos de residentes.

Los residentes son los futuros odontólogos, enfermeros, bioingenieros, médicos pediatras, clínicos, generalistas, cirujanos, imagenólogos y demás especialistas que integran los equipos de salud de la región.

«La humanización de los cuidados creemos que es un eje que debemos poner siempre por delante», señala la referente a Diario RÍO NEGRO. Además de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, organizan las jornadas desde Comité de Docencia de Hospital Provincial Neuquén Castro Rendón y desde su par del Sanatorio Juan XXIII de Roca.

«Fortaleciendo la visión humana de la atención en Salud. El futuro del cuidado se construye hoy», es el lema de la actividad de este año que tiene como misión principal la formación y capacitación de los profesionales en sus residencias.

Autoridades de Río Negro y Neuquén participatán del acto de apertura a las 8:30 en el aula magna. Estarán presentes el ministro de Salud de la Provincia de Neuquén, Martín Regueiro y la coordinadora provincial de Desarrollo Humano del Ministerio de Salud de Río Negro, Renata Scalesa.

«Están invitados para compartir los desafíos que plantea hoy el sistema de Residencias desde sus gestiones», comenta Ávila.

«Esperamos formar profesionales sólidos desde el punto de vista científico con una visión humanística y con compromiso social. Estas Jornadas y la posibilidad de reunirnos, es para mantener ese eje vivo». Silvia Ávila, médica y decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo.

Según planteó, no es fácil hacer un trayecto formativo en los sistemas de salud y estas son ocasiones para debatir sobre esas trayectorias y poder mejorar. «A nivel nacional se informa que empieza a haber menos profesionales que se forman en especialidades básicas como medicina general, pediatría y clínica médica. Estos encuentros son importantes para escuchar a los protagonistas», asegura.

El evento se creó a partir de la actividad de posgrado de la facultad, que desde 2006, realiza la acreditación de las residencias de salud de las provincias, tanto públicas como privadas. «Las Jornadas surgen por la necesidad de tener un espacio de intercambio de experiencias, problemáticas y nuevos objetivos entre los Residentes, los formadores y los futuros profesionales», apunta la decana.

Jornadas de residentes de salud: horarios y cronograma

Las jornadas serán en la sede Tordos de la Facultad de Medicina y comenzarán con la acreditación en el hall central a las 8 de este miércoles 3 de diciembre y se prolongarán hasta las 18.

Habrá diversas propuestas como mesas de discusión, conversatorios, expo residencias, talleres de simulación, un espacio para presentación de casos clínicos y presentaciones de libros; que abordan un variado abanico de temáticas.

Mesas de discusión y talleres sobre medicina

Donar órganos es brindar segundas oportunidades (Dras. Mariela Fumale, Alejandra Polini y Lic. Gustavo Gabutti) de 10 a 11 aula 208.

(Dras. Mariela Fumale, Alejandra Polini y Lic. Gustavo Gabutti) de 10 a 11 aula 208. Medicina centrada en el paciente. (Dra. Ana Duret) de 10 a 11 en el aula magna.

(Dra. Ana Duret) de 10 a 11 en el aula magna. Introducción a la Evaluación de Tecnologías Sanitarias – taller (Dr. Santuago Hasdeu) de 10 a 11.30 aula 207.

– taller (Dr. Santuago Hasdeu) de 10 a 11.30 aula 207. Investigación clínica: herramientas para la generación de conocimiento y la optimización de recursos en salud . (Dres. Luciano Piazzoni y José Peñaloza. Investigadores y oncólogos clínicos, Leben Salud, Hospital Pedro Moguillansky) de 11 a 12 en el aula magna.

. (Dres. Luciano Piazzoni y José Peñaloza. Investigadores y oncólogos clínicos, Leben Salud, Hospital Pedro Moguillansky) de 11 a 12 en el aula magna. Del Modelo Biologicista al Modelo Integral: una visión 360 de la rehabilitación (equipo de rehabilitación de la Clínica Pasteur) de 11 a 12 en el aula 105.

(equipo de rehabilitación de la Clínica Pasteur) de 11 a 12 en el aula 105. Tips para tu primera guardia de adultos. (Dras. Tamara Löser, Belén Maldonado y Vanesa Vallejos del Sanatorio Juan XXIII) de 11 a 12 aula 208.



Expo residencias

Las residencias de salud muestran las actividades que realizan frente a los futuros profesionales.

Stand de actividades funcionales en rehabilitación (clínica Pasteur) de 10 a 14 en el patio externo.

(clínica Pasteur) de 10 a 14 en el patio externo. Escuela Municipal de tiro con arco y flechas rosas de Cipolletti. De 10 a 14 en el patio externo.

Luego habrá un almuerzo de 12 a 13 con un buffet en la planta baja.

Talleres de simulación

RCP adultos: del conocimiento a la acción . (Servicio de Cardiología del Sanatorio Juan XXIII) de 13 a 13:30 en el aula 105.

. (Servicio de Cardiología del Sanatorio Juan XXIII) de 13 a 13:30 en el aula 105. Latidos en rojo: ECG y signos de alarma en el infarto. (Dr. Nicolás Menichini. Servicio de Cardiología, Sanatorio Juan XXIII) de 13 a 13:30 en el aula 202.

(Dr. Nicolás Menichini. Servicio de Cardiología, Sanatorio Juan XXIII) de 13 a 13:30 en el aula 202. Simulá que podés, hasta que puedas (simulación quirúrgica) . Laboratorio de Simulación. (Servicio de Cirugía. Sanatorio Juan XXIII). De 13 a 13.30 es el primer turno y de 13.50 a 14.30 el segundo turno en el aula 109.

. Laboratorio de Simulación. (Servicio de Cirugía. Sanatorio Juan XXIII). De 13 a 13.30 es el primer turno y de 13.50 a 14.30 el segundo turno en el aula 109. Vía Subdérmica. Adquiere las competencias esenciales para tu residencia . (Enfermeros Marcia Toro, Juan José Silva. Servicio de Oncología de Adultos. Hospital Castro Rendón) de 13 a 13.45 en el aula 200.

. (Enfermeros Marcia Toro, Juan José Silva. Servicio de Oncología de Adultos. Hospital Castro Rendón) de 13 a 13.45 en el aula 200. Taller de trauma. Triage. (Dres. Félix Ramírez Ibarra y Marco D’Ángelo. Comité de Trauma Argentina). de 13.45 a 14.30 en el aula 207.

(Dres. Félix Ramírez Ibarra y Marco D’Ángelo. Comité de Trauma Argentina). de 13.45 a 14.30 en el aula 207. Reanimación pediátrica y neonatal según Guías 2025 AHA. (Dra. Ana María Poidomani y Lic. Saravia. Hospital Castro Rendón). De 13 a 13.30 es el primer turno y de 13.50 a 14.30 el segundo turno en el aula 208.

(Dra. Ana María Poidomani y Lic. Saravia. Hospital Castro Rendón). De 13 a 13.30 es el primer turno y de 13.50 a 14.30 el segundo turno en el aula 208. ¿Cómo formulo un Prompt avanzado para IA? ( Dr. Manuel Ciruzzi. Hospital Castro Rendón) de 13.45 a 14.30 en el aula 202.

Dr. Manuel Ciruzzi. Hospital Castro Rendón) de 13.45 a 14.30 en el aula 202. EcoLab: ecografía clínica y procedimientos guiados. (Servicio de Imágenes del Sanatorio Juan XXIII). De 14 a 14.20 en el aula 105.



Taller para instructores

Cultura del cuidado en la práctica médica. (Lic. Cecilia Touriño y Lic. Romina Della Valentina. Secretaría de Bienestar, Facultad de Ciencias Médicas) de 14:30 a 15:30 aula magna.

Además, de 14:30 a 18 horas habrá presentaciones de libros de los y las residentes.