Mapa | En dónde quedan los manantiales calientes bajo el hielo hallados en un cerro de la Patagonia

Un increíble hallazgo se produjo en uno de los puntos más altos de la cordillera argentina. A 3.706 metros sobre el nivel del mar, un equipo de National Geographic descubrió espectaculares manantiales a pocos metros de los glaciares. En dónde quedan.

Las termas fueron ubicadas en el cerro San Lorenzo o Cochrane, la cumbre más alta de la provincia de Santa Cruz.

Del lado argentino, se ubica en el Departamento Río Chico, a unos 100 kilómetros de la traza de la Ruta 40 y en cercanías del Parque Nacional Perito Moreno. Del lado chileno, se encuentra en la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en la comuna de Cochrane, provincia Capitán Prat.

El inusual descubrimiento se llevó a cabo en el año 2023 por parte de un equipo de documentalistas de National Geographic (NG).

El contraste regalado por la naturaleza asombró a todos: en pocos metros registraron aguas heladas de origen glacial y también manantiales calientes que brotan desde el subsuelo.

Foto: Gentileza Google Maps.

Cómo se realizó el hallazgo de las aguas termales cerca de un glaciar

El descubrimiento fue casual, durante la filmación del documental “Planeta Salvaje Argentina”, a cargo del realizador brasilero Cristian Dimitrus. Él llegó con un equipo al valle del río Oro, atraído por los relatos de pobladores que hablaban de un rincón poco conocido al pie del glaciar.

Cristian es documentalista de naturaleza oriundo de Brasil, pero trabaja por el mundo produciendo documentales para National Geographic, BBC, Discovery y muchos otros canales. En estos momentos, está en plena producción para Netflix y para Apple TV y en enero espera volver a Ushuaia.

«Grabamos por varios puntos y Patagonia principalmente, y tuvimos mucha suerte encontrar animales increíbles, comportamientos increíbles y sitios poco conocidos«, contó Dimitrius a Diario RÍO NEGRO, con un dominio perfecto del español.

“Nos fuimos directo a hacer el trayecto en 4×4 por dentro del río Oro, con unos paisajes increíbles. Caminamos hacia la base del glaciar del Cerro San Lorenzo y ahí, justo enfrente, hay pozos de aguas termales. Es algo muy único, algo que merece ser preservado”, dijo.

«Fue increíble ver eso, cerca del pico. Fue algo espectacular. Hicimos una historia de eso», aseguró. «Planeta Salvaje Argentina» para él, fue un proyecto importante en un país extranjero, pero que ama y visita con frecuencia.

Foto: gentileza Cristian Dimitrius.



El referente de NatGeo explicó el fenómeno: “Todos los Andes fueron formados por movimientos de placas tectónicas. Al chocar, una se desliza sobre la otra y entra en contacto con las capas internas de la Tierra. Esa fisura hace que el agua se caliente y emerja justo ahí”, explica.

Las termas se alimentan de esa energía latente que aún persiste bajo la corteza, un recordatorio de que la Tierra sigue viva incluso en los confines más fríos.

Además de ofrecer vistas espectaculares de la Patagonia y de ser un destino para el montañismo, el fenómeno de las termas naturales convierte al cerro San Lorenzo en un caso excepcional dentro de la Patagonia austral, donde la actividad volcánica es escasa.

El hallazgo despierta interés científico y turístico, pero también plantea la necesidad de cuidar el entorno. Para los especialistas, lo agreste -lejos de ser un obstáculo- denota la pureza del lugar que aún se conserva.

Ahora, la provincia de Santa Cruz comenzó a relevar zonas con potencial geotérmico para aprovechar energías limpias, en los últimos años. La zona del San Lorenzo figura entre las áreas de observación.