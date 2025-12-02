Feroz incendio en una vivienda de Roca: la causa habría sido un cortocircuito 

Un voraz incendio destruyó gran parte de una vivienda ubicada en la zona norte de General Roca, sobre la calle El Cóndor al 1300, durante la tarde de este martes.

Según informaron, el fuego se originó de manera repentina y avanzó rápidamente por el interior del inmueble, propiedad de un vecino del sector. El dueño de la casa relató a Diario Río Negro que el siniestro habría comenzado por un cortocircuito, aparentemente relacionado con un lavarropas que había quedado en funcionamiento al momento del incidente.

Las llamas consumieron casi por completo la vivienda antes de que pudieran ser controladas. Personal de Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar para extinguir el fuego y evitar que se propagara a casas cercanas. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque hubo daños materiales.

Incendio en una vivienda de Roca. Foto: Juan Thomes.

Incendio de pastizales en Roca

Semanas atrás un incendio de pastizales alertó a los Bomberos Voluntarios de Roca este viernes 14 de octubre. Según conformaron desde el organismo, se trata del mismo lugar que generó complicaciones ayer, en la zona conocida como «Bicentenario», sobre calle Viterbori a la vera de la Ruta 22.

Personal de Bomberos comunicó que «los móviles siguen trabajando en el lugar». Se aguarda más información.

De todas maneras, en las imágenes se observa cómo el fuego consumió varias hectáreas de pastizales. Las llamas rodean lo que parece ser un galpón o una caballeriza abandonada.