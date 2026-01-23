Confluencia de Sabores amplía la oferta gastronómica para la Fiesta de la Confluencia 2026

Del 5 al 8 de febrero próximo, Neuquén vuelve a vivir una nueva edición de la Fiesta de la Confluencia en la isla 132. Serán tres días paseos por la orilla del río, ideal para visitar puestos, escuchar música y por sobre todo: comer rico.

Confluencia de Sabores tendrá una participación importante, por segundo año consecutivo en la Fiesta. Una marca que concentra la parte gastronómica de la subsecretaría de Turismo local, tiene como idea potenciar precisamente la gastronomía de la ciudad de Neuquén, posicionarla y generar movimiento económico para quienes trabajan en ese rubro, además de atractivos los turísticos.



“Este año la oferta gastronómica se amplía con la colocación de dos espacios destinados pura y exclusivamente a los foodtrucks. El año pasado estuvimos cerca de una heladería conocida de la ciudad. Este año, además, agregamos otro lote que estará pegado al escenario Limay”, comentó Juan Manuel Andrés, coordinador general de la subsecretaría de Turismo de Neuquén capital.

“Son cerca de 30 foodtrucks y 10 o 12 puestos de bebidas como cerveza, gin, licuados, jugos, repartimos entre los dos espacios. Este año vamos a poner mesas y sillas para que la gente pueda comer cómoda. Ideal para familias que quieran disfrutar del paisaje y la música por medio de las pantallas, un poco más alejados del tumulto”, agregó Andrés.



“Una de las entradas que vamos a tener es en el pórtico de ingreso justo en diagonal a la rotondita que se mete en el escenario principal y la segunda entrada queda mirando al stand de Neuquén Emprende. Los dos espacios con fácil acceso y salida”, comentó el coordinador.

Entre las propuestas de los foodtrucks habrá: sandwiches, hamburguesas, lomos, desmechados de cerdo, paninos, pizzas, comida venezolana. “Lo que nos va a faltar es la oferta para personas con celiaquía. Nosotros le damos espacio a los foodtrucks y en la convocatoria está, pero nadie que prepare comida libre de gluten se ha presentado. Es una necesidad real. Entendemos que es mucho trabajo, pero sería ideal contar con foodtrucks así. Lo que dejamos en claro es que nosotros no cocinamos, solo generamos los espacios y hacemos la convocatoria”, concluyó Andrés.