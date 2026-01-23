Cuenta regresiva para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: la lista de los objetos que no se pueden ingresar al predio

La Fiesta de la Confluencia 2026, el evento más grande del Alto Valle y más convocado a nivel nacional, está a poco de celebrarse en Neuquén y la Policía de Neuquén ya anticipó cuáles serán las medidas a tomar para el ingreso al predio. ¡Prestá atención! que acá te contamos el detalle.

La Isla 132 se prepara para recibir la Fiesta de la Confluencia 2026 que se celebrará a partir del 5 de febrero y se extenderá hasta el 8 en Neuquén.

Los vecinos de todas las ciudades están ansiosos de asistir al evento que tiene como invitados especiales a increíbles artistas nacionales como Luciano Pereyra, Angela Torres, Luck Ra, No Te Va A Gustar, Kapanga, Dillom y Trueno, entre muchos otros. Pero para que se vayan preparando ya se anunció que habrá medidas de restricción al predio.

Fiesta de la Confluencia 2026: lo que no podes ingresar al predio

Desde la Policía de Neuquén informaron que para conservar la seguridad de todas las personas, durante los cuatro días de la Fiesta de la Confluencia 2026 habrá un operativo para controlar el ingreso de objetos que resulten peligrosos.

Detallaron que la Isla 132 contará con personal de seguridad en accesos estratégicos como las calles Río Negro y Linares ya que serán ellos los encargados de revisar los bolsos de los visitantes. Por esto, para evitar inconvenientes, es muy importante que tomes nota sobre los elementos prohibido.

Cuchillos, tenedores, navajas, tijeras y cualquier elemento corto punzante.

Elementos inflamables como perfumes, desodorantes y encendedores.

Bebidas alcohólicas

Conservadoras, reposeras y sombrillas.

Carteles, pancartas y pirotecnia

Fiesta de la Confluencia 2026: controles vehiculares y accesos

El director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli, adelantó que el operativo integral incluirá controles vehiculares y verificación de documentación en los principales accesos a la ciudad, como el puente carretero, el tercer puente y la ruta desde Plottier.

“Se realizarán operativos de alcoholemia y se solicitará la documentación correspondiente del vehículo”, señaló el funcionario. En ese marco, referentes de la Policía recordaron que rige la tolerancia cero tanto para el consumo de alcohol como de drogas al momento de conducir.