Conmoción en Conesa: encontraron el cuerpo del tercer integrante de la comunidad menonita

La desesperada búsqueda que mantenía en vilo a la comunidad menonita, lamentablemente llegó a su fin. Fue encontrado sin vida David Neufeld, de 20 años, el tercer integrante de la familia que había desaparecido en el río Negro, en la zona de Negro Muerto, cerca de Conesa.

Conesa: encontraron el cuerpo del tercer integrante de la comunidad menonita

Con este trágico hallazgo, se confirma que los tres miembros de la colonia Nueva Esperanza murieron tras ser arrastrados por la corriente. Según se reconstruyó, la primera en ingresar al agua había sido Ana Neufeld, de 16 años. La joven “perdió pie” y fue arrastrada por la corriente.

Al ver la situación, su padre Jacobo Neufeld y su hermano David se habían arrojado al río para intentar rescatarla. Pero tampoco lograron salir y los tres fueron arrastrados por el agua. Los cuerpos de Jacobo y Ana habían sido encontrados horas antes, río abajo, y trasladados en un vehículo fúnebre hacia Guatraché (La Pampa), donde reside la colonia.

“Encontramos un cuerpo”, había adelantado el comisario Gustavo Rodríguez en RÍO NEGRO RADIO, una frase que estremeció a quienes aguardaban novedades en la zona del operativo. Horas más tarde, se confirmó el segundo hallazgo: “Se trata del padre y de la hija”, habían indicado fuentes policiales. Finalmente, ya por la tarde, se informó que también había sido encontrado el cuerpo del joven de 20 años.

En el caso de esta tercera víctima, trascendió que no se realizará autopsia, y que el cuerpo será trasladado directamente para su velorio. Los primeros peritajes no detectaron signos de criminalidad y los restos fueron entregados a los familiares.