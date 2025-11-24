Mapa | Dónde buscan a los tres integrantes de la colonia menonita desaparecidos en el río de Conesa

El domingo, tres integrantes de la colonia menonita de Conesa desaparecieron tras ingresar al río Negro. Desde la Policía, Prefectura Naval y Fiscalía realizan el rastrillaje para dar con su paradero. Son una adolescente y dos adultos. Dónde los buscan y cómo es la zona.

Según detallaron fuentes de la Policía a Diario RÍO NEGRO, el operativo de búsqueda se desarrolla en la zona del kilómetro 227 de la Ruta 53, en cercanías a Conesa. Se trata de un sector de difícil acceso, en la cual el río se divide en al menos cinco brazos pequeños.

Este lunes el operativo inició en las primeras horas del día con rastrillajes en la costa y el río. Los equipos cuenta con la colaboración de drones. Trabajan en el lugar la Policía, Bomberos y Prefectura Naval.

Cómo fue la desaparición de los tres integrantes de la colonia menonita de Conesa en el río Negro

La denuncia por la desaparición fue radicada el domingo por la tarde e indica que las tres personas «se encontraban en el campo «La Asunción», ubicado sobre Ruta 55, camino a Guardia Mitre». Según informaron desde la Comisaria 20 a medios locales, el primer aviso lo dio un trabajador metalúrgico a las 16.15.

En su relato explicó que la primera en ingresar al agua fue Ana Neufeld, de 16 años. Algunos minutos después de entrar al río fue arrastrada por la corriente. El intento de rescate resultó trágico. Según el testimonio del trabajador, el padre de la joven, Jacobo Neufeld, y su hermano, David Neufeld (20), se lanzaron al agua para auxiliarla. Lamentablemente, ambos también fueron arrastrados por la corriente.

Tras el suceso, los testigos se dirigieron de inmediato a la comisaría para reportar la desaparición.