Colonia menonita: cómo encontraron los dos cuerpos en el río Negro y qué pasa con el tercer desaparecido

Tres días atrás, una familia perteneciente a la colonia menonita recientemente llegada a Conesa desapareció en las aguas del río Negro. Fue un vecino el que alertó a la Policía, que de inmediato activó el protocolo de búsqueda. En el tercer día de operativo, dos cuerpos fueron hallados. Se confirmó que era de la joven de 16 años, Ana Neufeld, y su padre, Jacobo Neufeld. Aún continúa la búsqueda del chico de 20 años, David Neufeld. El comisario a cargo de la búsqueda brindó detalles de los trabajos realizados.

El operativo, que inició el domingo por la tarde, tuvo un giro esta mañana con el hallazgo de dos cuerpos. Según confirmó el comisario Renzo Fortunatti, los cuerpos corresponden al padre y a su hija, quienes fueron arrastrados por la corriente. Tras los primeros peritajes, no se encontraron signos de criminalidad en los restos, que ya fueron entregados a sus familiares.

El operativo de rastrillaje sigue activo para localizar al tercer desaparecido, el hermano de la joven. En la denuncia inicial, un vecino declaró que los dos hombres habían ingresado al río para rescatar a la chica.

Cómo encontraron los cuerpos de los desaparecidos de la colonia menonita en Conesa: los detalles del operativo en el río Negro

El Comisario Fortunatti dispuso la conformación de un equipo de trabajo con personal de bomberos, brigada rural y criminalística, quienes se dirigieron al lugar del incidente el día domingo.

En diálogo con FM 96.9, el comisario confirmó que «el primer hallazgo, un cuerpo masculino, se produjo en cercanías del punto donde ocurrió la desaparición, a unos 50 o 100 metros río abajo». Poco después, se encontró el segundo cuerpo, el de la joven, a escasos metros del anterior.

Además, confirmó que los cuerpos no presentaban signos de violencia, por lo que se procedió a la entrega de los cuerpos a los familiares.

Ahora, la continuidad de la búsqueda del hermano es prioritaria para las fuerzas de seguridad.

Cómo fue la desaparición de los tres integrantes de la colonia menonita de Conesa en el río Negro

La denuncia por la desaparición fue radicada el domingo por la tarde e indica que las tres personas «se encontraban en el campo «La Asunción», ubicado sobre Ruta 55, camino a Guardia Mitre». Según informaron desde la Comisaria 20 a medios locales, el primer aviso lo dio un trabajador metalúrgico a las 16.15.

En su relato explicó que la primera en ingresar al agua fue Ana Neufeld, de 16 años. Algunos minutos después de entrar al río fue arrastrada por la corriente. El intento de rescate resultó trágico. Según el testimonio del trabajador, el padre de la joven, Jacobo Neufeld, y su hermano, David Neufeld (20), se lanzaron al agua para auxiliarla. Lamentablemente, ambos también fueron arrastrados por la corriente.