Continúa el calor extremo en Neuquén y Río Negro: lunes con 40°C de máxima en el Alto Valle
Las temperaturas siguen en ascenso en el norte de la Patagonia. Cómo va a estar en la cordillera y costa atlántica.
Se aproxima un lunes con calor extremo en Neuquén y Río Negro. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se esperan casi 40°C en el Alto Valle. Qué pasa en la cordillera y costa atlántica.
Clima en Río Negro y Neuquén: calor intenso y extremo en el Alto Valle
En Neuquén capital y Cipolletti para este 24 de noviembre se espera un cielo mayormente despejado y una máxima de 37°C, que estará acompañado por viento desde el oeste.
Por la noche la mínima será de 15°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudeste, con ráfagas que superarán los 50 km/h.
En General Roca la máxima será de 39°C, mientras que el viento oscilará desde el sudoeste a 16km/h, con ráfagas de 24 km/h.
Por la noche la mínima será de 13°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudeste y aumentará su incidencia.
Qué pasa este lunes en la cordillera
En Bariloche AIC pronosticó un lunes nublado con una máxima de 25°C y una leve brisa desde el oeste. Por la noche la mínima será de 6°C.
Cómo va a estar en la costa atlántica
Para este lunes en Viedma pronosticaron una jornada parcialmente nublada, con una máxima de 36°C, pero acompañado por viento desde el sudoeste con ráfagas de 50 km/h.
Por la noche la mínima será de 10°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudeste con ráfagas de casi 50 km/h.
