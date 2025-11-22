Calor extremo en Neuquén y Río Negro este domingo: casi 40°C en el Alto Valle, qué pasa con el viento

Se aproxima un domingo con calor extremo en Neuquén y Río Negro. Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se esperan casi 40°C en el Alto Valle. Qué pasa en la cordillera y costa atlántica. ¿Habrá viento?

En Neuquén capital y Cipolletti para este 23 de noviembre se espera un cielo mayormente despejado y una máxima de 37°C, que estará acompañado por viento desde el oeste.

Por la noche la mínima será de 15°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudeste, con ráfagas que superarán los 50 km/h.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores las altas temperaturas estarán acompañados por el viento: la máxima será de 36°C, mientras que el viento oscilará desde el oeste a más de 40 km/h, con ráfagas de 53 km/h. El cielo estará parcialmente nublado, a su vez.

Por la noche la mínima será de 13°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste y bajará su incidencia.

Fuente: AIC.

Qué pasa este domingo en la cordillera

En Bariloche AIC pronosticó un domingo mayormente nublado, pero con una máxima de casi 30°C y una leve brisa desde el oeste. Por la noche la mínima será de 10°C.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes, por su lado, estará templado con una máxima será de 25°C y poca presencia del viento desde el oeste. Por la noche hará frío, con una mínima de 4°C y una leve brisa desde el sudoeste.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar en la costa atlántica

Para este domingo en Viedma pronosticaron una jornada nublada, con una máxima de 36°C, pero acompañado por viento desde el noroeste con ráfagas de más de 50 km/h.

Por la noche la mínima será de 14°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el oeste con ráfagas de casi 70 km/h.