Continúan los reclamos en Las Perlas: el sector crece, pero las mejoras no llegan

Los vecinos de Las Perlas denuncian que los barrios que conforman el aglomerado han quedado en el olvido. La falta de servicios de servicios, el mantenimiento de las calles y las inversiones en educación son una deuda pendiente.

La aglomeración está compuesta por 13 barrios que durante los últimos años han crecido exponencialmente provocando que varios sectores deban extenderse, y con ellos las necesidades han aumentado.

Matías, vive en el barrio Costa Esperanza de Las Perlas desde hace 20 años, asegura que el problema viene desde hace años. «Las Perlas es un lugar olvidado, acá nadie escucha los reclamos de la gente. Las calles están en un estado deplorable, la máquina pasa una vez cada seis meses. Las pérdidas de agua de las mangueras de las casas, la cantidad de pozos en las calles hace que se dificulte el tránsito. Hace casi 20 años vivo acá y no hay mejoras, los políticos solo se acuerdan de los vecinos en épocas de elecciones».

Solicitan que las autoridades intervengan y den una solución para poder tener calles en condiciones de ser transitadas. Las arterias principales como la avenida del trabajador y la calle nuestra señora del Neuquén, son las más afectadas con pozos y desniveles.

Los servicios son otro reclamo, los vecinos se organizan para llevar el agua a través de mangueras, pero desde el municipio no hay respuesta. Los vecinos aseguran que «es complicado vivir sin servicios, no hay conectividad, no hay un servicio de agua potable que llegue a todos los barrios». Explican que «durante el verano hay días que tienen agua, pero hay veces que el agua tarda hasta dos días en llegar. Durante el invierno las mangueras se congelan provocando que no haya agua durante horas».

La gente destaca el trabajo que Edersa realiza en la localidad. Comentan que «es la única mejora que se está haciendo, han cambiado el cableado viejo y aumentaron el suministro de acuerdo a la demanda de los vecinos».

El censo trajo malestar para la gente de Las Perlas, esperaban que el censo demostrara la cantidad real de habitantes del conglomerado, pero muchos quedaron sin censar. Afirman que «muchos barrios no fueron censados y que avisaron tarde que la gente tenía que acercarse hasta la escuela para poder censarse». La falta de acceso a Internet dificultó la tarea.

Actualmente en la zona viven más de 20 mil personas abarcando un total de más de 3000 lotes.