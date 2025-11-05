Controles gratuitos por el Día Mundial de la Diabetes en la Universidad del Comahue

Este noviembre llega con una jornada dedicada a la promoción de la salud de toda la comunidad universitaria. Estudiantes de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) llevarán adelante una iniciativa de testeo y detección de diabetes.

La actividad se enmarca en el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre. La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana y el control de factores de riesgo vinculados a la diabetes.

La actividad será el viernes 14 de 8 a 12 horas en el sendero que conecta la Facultad de Economía con la Biblioteca Central, en el predio de la UNCo sede central. Estará a cargo de estudiantes de la carrera de Enfermería, quienes ofrecerán controles gratuitos de presión arterial (TA) y medición de glucemia capilar.

Los estudiantes estarán acompañados por docentes y profesionales. Realizarán las mediciones en un espacio accesible y de alto tránsito dentro del campus, favoreciendo la participación espontánea de estudiantes, docentes y personal universitario.

Además de los controles, se brindará información sobre alimentación saludable, actividad física y cuidados cotidianos que contribuyen a prevenir o controlar la diabetes.

Se trata de una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo. Su prevención depende en gran medida de hábitos saludables y controles periódicos.

Desde la facultad destacan la importancia de esta iniciativa como parte de una formación integral, donde el conocimiento académico se pone al servicio de la comunidad. Además, promueven una mirada interdisciplinaria y comunitaria de la salud, donde el cuidado no se limita al ámbito clínico, sino que se extiende a la prevención, la educación y la participación activa.

La actividad no solo permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en un contexto real, sino que también posiciona a la universidad como un actor clave en la promoción de derechos, el acceso a la información y la construcción de entornos saludables.

Diabetes: una problemática global que interpela lo local

La enfermedad es silenciosa, pero tiene un impacto profundo en la calidad de vida de quienes la padecen. En Argentina, se estima que más del 10% de la población adulta vive con diabetes y una gran parte de los casos permanece sin diagnóstico.

Por eso, acciones como la que propone la universidad resultan fundamentales para acercar la salud a los espacios cotidianos y fomentar el autocuidado.